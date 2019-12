Top-Deal: Externe 5 TB 2,5"-Festplatte für nur 88 Euro

Panagiotis Kolokythas

Diese externe Festplatte von Seagate besitzt 5 Terabyte Speicherplatz und ist aktuell für nur 88 Euro im Angebot.

Vergrößern Seagate Expansion Portable, 2019 Edition, 5 TB © Seagate

Beim Amazon Cyber-Monday-Wochenende haben wir abseits der vielen "offiziellen" Tagesangebot auch noch ein weiteres Schnäppchen gesichtet: Aktuell ist die externe 2,5-Zoll-Festplatte Seagate Expansion Portable in der 2019er Edition mit 5 Terabyte für günstige 99,99 Euro erhältlich. Am Vortag verlangte Amazon noch für das gleiche Modell den Preis von 124 Euro. 100 Euro ist für das 5-Terabyte-Modell ein sehr günstiger Preis. Normalerweise kostet das 4-Terabyte-Modell um die 100 Euro. Bei Mediamarkt wird der Preis sogar noch unterboten. Dort ist die gleiche externe Festplatte für 88 Euro erhältlich.

Zum Angebot bei Mediamarkt: Seagate Expansion Portable 5 TB für 88 Euro



Zum Angebot bei Amazon: Seagate Expansion Portable 5TB (2019er Edition) für 99,90 Euro

Auch für PS4- und Xbox-One-Besitzer interessant



Die externe 5-TB-Festplatte besitzt einen USB-3.0-Anschluss. Sie eignet sich nicht nur für PCs und Laptops, sondern auch für den Einsatz in Verbindung mit Spielekonsolen. Sie können mit dieser externen 2,5-Zoll-Festplatte einfach und schnell den bei einer Xbox One oder Playstation 4 für Spiele, Spieleinhalte und andere Extras zur Verfügung stehenden Speicherplatz erweitern. Sie versorgt sich über den USB-Anschluss mit Strom. Um die externe Festplatte bei einer Konsole zu verwenden, schließen Sie die Festplatte einfach über USB an und folgen den Bildschirmanweisungen.

Nachdem immer mehr Spiele immer mehr Speicherplatz benötigen, sorgt die externe Festplatte für eine Entlastung der internen Festplatte, deren Kapazität oft bei 1 Terabyte liegt.



Aus der Produktbeschreibung:

Externe 6,4 cm (2,5 Zoll) Festplatte mit HighSpeed USB-3.0-Anschluss

5TB Zusatzspeicher für Ihren PC, Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7

Minimalistisches Design, Plug-und-Play: Keine Software-Installation und Konfiguration notwendig

Herstellergarantie: 2 Jahre bei Verkauf und Versand durch Amazon. Bei Verkauf und Versand durch einen Drittanbieter gelten die Angaben des jeweiligen Verkäufers

Lieferumfang: Seagate Expansion Portable Drive (STEA5000402) externe Festplatte 5TB, USB-3.0-Kabel, Schnellstartanleitung

Alternative: Bei MediaMarkt ist aktuell auch noch die externe 2,5-Zoll-Festplatte Seagate Backup Plus Portable mit 5 TB hier ebenfalls für 99,99 Euro erhältlich.





Hier gibt´s viele weitere Schnäppchen!

Viele weitere aktuelle Technik-Schnäppchen währen der Black-Friday-Woche finden Sie in diesem Beitrag. Falls Sie kein Schnäppchen verpassen wollen, sollten Sie unseren Schnäppchen-Newsletter abonnieren und unseren neuen Deals-Push aktivieren.