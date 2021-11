Top-Bundleangebot: HUAWEI Watch GT 3 inklusive Freebuds 4i gratis

René Resch

Noch bis zum 25. November 2021 erhalten Sie im offiziellen HUAWEI-Store die neue Watch GT 3 im speziellen Bundle-Angebot. Hier erhalten Sie neben der Smartwatch zusätzlich die HUAWEI Freebuds 4i im Wert von rund 50 Euro sowie das Adidas Runtastic Premium-Abo im Wert von knapp 60 Euro gratis dazu. So sparen Sie beim Kauf der neuen Watch GT 3 über 100 Euro!

HUAWEI Watch GT3 - 42 mm © HUAWEI Die HUAWEI Watch GT3 mit 42-mm-AMOLED-Display, Akkulaufzeit bis zu einer Woche und Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung - Aktuell erhalten Sie die Freebuds 4i (Wert: 49 Euro) sowie das Adidas Runtastic Premium-Abo (Wert 59,99 Euro) gratis dazu. HUAWEI-Aktionspreis: 229 statt 337,99 Euro Gegen den geringen Aufpreis von 9 Euro erhalten Sie die smarte Körperfettwaage von HUAWEI zu Ihrem Kauf dazu.

HUAWEI Watch GT3 - 46 mm © HUAWEI Die HUAWEI Watch GT3 mit 46-mm-AMOLED-Display, Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen und Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung - Aktuell erhalten Sie die Freebuds 4i (Wert: 49 Euro) sowie das Adidas Runtastic Premium-Abo (Wert 59,99 Euro) gratis dazu. HUAWEI-Aktionspreis: 249 statt 357,99 Euro Gegen den geringen Aufpreis von 9 Euro erhalten Sie die smarte Körperfettwaage von HUAWEI zu Ihrem Kauf dazu.

Bis zu 14 Tagen Akkulaufzeit

HUAWEI ist im Bereich von intelligenten Akkutechnologien einer der Branchenführer. So kann der Hersteller sein Know-how auch im Bereich der Smartwatches mit einbringen. Die HUAWEI Watch GT 3 besitzt dabei einen großen Akku mit einem smartem Energiesparalgorithmus. Diese Kombination lässt den Akku der Watch GT 3 (46 mm) bis zu 14 Tage durchhalten. Was natürlich auch wichtig ist, wenn Sie beispielsweise auch Ihren Schlaf mit der Smartwatch überwachen sollen - Schlafenszeit heißt für die Watch GT 3 also nicht, dass diese an die Ladestation muss. Bei der kleineren Variante mit 42 mm Durchmesser hält der Akku bis zu einer Woche.

Neue Maßstäbe im Health-Monitoring

Auch in Sachen Health-Monitoring wurde die HUAWEI Watch GT 3 legt die Smartwatch zu und so unterstützt die Watch nun TruSeen 5.0+ mit stark verbessertem Deep AI Learning. Zudem wurden die Sensoren-Anzahl für das Monitoring erhöht, nun arbeiten ganze 8 Sensoren in einer kreisförmigen Anordnung. Zum Vergleich: bei den älteren Generationen waren es gerade einmal 4 in einer Vier-Punkt-Anordnung. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile. Etwa konnte HUAWEI Interferenzen um rund 66 Prozent minimiert und Störungen durch externes Licht deutlich reduzieren, aber auch eine verbesserte Qualität des Herzfrequenzsignals wird nun erreicht.

Vergrößern Die HUAWEI Watch GT 3 ist der perfekte Begleiter im Alltag, Freizeit und beim Sport © HUAWEI

Ein professioneller Gesundheitsassistent an Ihrem Armgelenk

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist man schnell gestresst und man vernachlässigt die kleinen Details der körperlichen und emotionalen Gesundheit. Darum sollte man auf seine Smartwatch in puncto Gesundheitsüberwachung verlassen können. Mit den HUAWEI-Technologien TruSeen 5.0+ und TruSleep 2.0 werden Herzfrequenz und die Schlafatmung samt Schlafqualität optimal überwacht, ohne den Nutzer beim Schlaf zu stören. Außerdem wird die Körpertemperatur überwacht. Dies geschieht über den präzisen Temperatursensor, der die Temperatur der Haut am Handgelenk erfasst und die Körpertemperatur schätzt.

Bauen Sie Stress ab: Die HUAWEI Watch GT 3 verfügt über eine 24/7-Stressüberwachung, die auch einige wissenschaftliche Ratschläge zur besseren Stresskontrolle liefert. Sie hilft auch bei der Verwaltung des weiblichen Menstruationszyklus und erinnert auf intelligente Weise an das Datum des nächsten Menstruationszyklus und die fruchtbare Zeit.

Neu eingeführt wurde zudem der Gesundheitsassistent "Healthy Living Shamrock". Dieser kann dabei komplett auf Sie abgestimmt und personalisiert werden. Etwa erinnert dieser Sie an die tägliche Wasseraufnahme, zur Einnahme Ihrer Medikamente, tägliche Achtsamkeit, rechtzeitigem Schlaf oder Ihr Trainingspensum zu erreichen. Mit dem Assistenten können Sie trotz eines hektischen Lebensstils sicherzustellen, dass Sie gute und gesunde Lebensgewohnheiten pflegen. Die HUAWEI Watch GT 3 ist beim Thema Gesundheit Ihr perfekter Begleiter.

HUAWEI Watch GT 3: Spezifikationen

Watch GT 3 - 46 mm Watch GT 3 - 42 mm Gewicht: 42,6 g, ohne Armband 35 g, ohne Armband Armband: Breite: 22 mm, geeignet für Handgelenke zwischen 140-210 mm Breite: 20 mm, geeignet für Handgelenke Display: 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glass 3 1,32-Zoll-AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glass 3 Auflösung: 466 x 466 Pixel, 326 PPI 466 x 466 Pixel, 356 PPI Akku: 455 mAh, Lithium Polymer - Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen 292 mAh, Lithium Polymer, Akkulaufzeit bis zu einer Woche

Gemeinsame Spezifikationen

Material: Korpus: Stahl, Saphirlinse, Rückseite aus Plastik Band: Fluoroelastomer, Leder, Stahl, Nylon Speicher: ROM: 4 GB

RAM: 32 MB Bluetooth: 2.4 GHz, unterstützt BT 5.2 and BR + BLE + EDR Wi-Fi: 2.4 GHz Wi-Fi, wird zur Beschleunigung der Bluetooth-Übertragung genutzt. Keine Verbindung zum Router. NFC: ja, unterstützt Musik-Formate: mp3, aac, wav, flac, opus, m4a Benötigtes Smartphone-OS: Android 6.0 oder neuer; iOS 9.0 oder neuer

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen zu den neuen Funktionen sowie den technischen Daten der HUAWEI Watch GT 3 erhalten Sie auf der offiziellen Store-Webseite von HUAWEI.