Mit dem neuen Angebote-Prospekt verlängert Media Markt seine Deal-Aktion von Ostern bis zum 13. April.

Vergrößern Top-Angebote aus dem neuen Deal-Flyer von Media Markt © Media Markt

Der Elektrofachhändler Media Markt sorgt mit einem Homeoffice-Angebote-Flyer zum "Oster-Sparnickel-Tipp" für eine kleine Verlängerung der Oster-Deals. Die Angebote aus dem Deal-Flyer sind dabei vom 7. April bis zum 13. April 2021 um 23:59 Uhr gültig. Unter den Angeboten gibt es Smartphones, SSDs, PCs, Notebooks, Apple-Produkte und mehr.



Direkt zu den aktuellen Homeoffice-Flyer-Angeboten bei Media Markt



Aktuell gibt es auch einige Speicher-Schnäppchenangebote sowie die weiteren Oster-Deals von Media Markt & Saturn, diese finden Sie hier:

Noch bis 08.04.: SSDs + weitere Top-Angebote: Speicher-Deals bei Media Markt

Noch bis 11.04.: Tolle Oster-Deals bei Media Markt und Saturn

Sie können sich dabei entscheiden, ob Sie die Produkte in einem nahegelegenen Markt abholen oder direkt nach Hause geliefert bekommen möchten. Die Deals gelten in den Märkten sowie den Online-Stores. Ab einem Bestellwert von 59 Euro erhalten Sie die Lieferung versandkostenfrei (außer Speditionslieferungen wie sehr große TV-Geräte etc.).



Einige interessante Deals des Angebote-Flyers haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Razer Goliathus Chroma © Media Markt / Saturn Das RGB-Beleuchtete-Razer-Mauspad Goliathus Chroma kommt mit einer mikrotextureirten Stoff-Oberfläche in dem Maßen: 255 mm x 355 mm. Aktuell gibt es das RGB-Mauspad rund 10 Euro günstiger. Deal-Preis: 25 statt 34,99 Euro bei Media Markt



Samsung Portable T5 - 500 GB © Media Markt Samsungs externe Portable-SSD T5 mit 500 GB SSD-Speicherplatz gibt es bei Media Markt für günstige 59 statt 84,99 Euro.

Deal-Preis: 59 statt 84,99 Euro bei Media Markt

Razer Ornata V2 - Gaming Tastatur © Media Markt / Saturn Zum Osterfinale erhalten Sie die Razer-Gaming-Tastatur Ornata V2 mit Mecha-Membran zu Sonderpreis für nur 88 Euro. Deal-Preis: 88 statt 104,99 Euro bei Media Markt



WD My Book - 6 TB © Media Markt WD My Book 6 TB (3,5 Zoll, Schwarz, 6 TB HDD, 3,5 Zoll, extern, Schwarz). 6 TB Speicherplatz von WD erhalten Sie für den absoluten Schnäppchenpreis von nur 99 Euro.

Deal-Preis: 99 statt 117,99 Euro bei Media Markt

Lenovo Tab M10 TB-X505F © Media Markt / Saturn Das Lenovo-Tablet Tab M10 TB-X505F mit 32 GB Speicherplatz, 10,1-Zoll-Display gibt es zum Schnäppchenpreis von nur 119 Euro. Deal-Preis: 119 statt 149 Euro bei Media Markt



Philips 242E2FA Gaming-Monitor © Media Markt / Saturn Der Philips Gaming-Monitor 242E2FA mit 24 Zoll, FHD, 1 ms Reaktionszeit und 75 Hz erhalten Sie bei Media Markt momentan für 129 Euro. Deal-Preis: 129 statt 143,99 Euro bei Media Markt



Sandisk Ultra 3D - 2 TB © Media Markt / Saturn Die beliebten interne Sandisk-SSD Ultra 3D mit 2 TB Speicherplatz erhalten Sie zum Flyerpreis von nur 159 statt 199,99 Euro. Deal-Preis: 159,99 statt 199,99 Euro bei Media Markt



Xiaomi Redmi Note 8 Pro © Media Markt / Saturn Xiaomis Redmi Note 8 Pro Android-Smartphone mit 128 GB Speicherplatz, 6 GB RAM, Dual Sim, einer Display-Diagonale von 6,53 Zoll erhalten Sie für 185 Euro. Deal-Preis: 185 statt 279 Euro bei Media Markt - Saturn

Levono IdeaCentre 3 © Media Markt / Saturn Levonos IdeaCentre 3 Desktop PC mit 4 GB RAM, 1 TB HDD und Radeon-Grafikeinheit erhalten Sie zu aktuell günstigen 239 Euro. Deal-Preis: 239 statt 289 Euro bei Media Markt



Medion Akoya E15407 © Media Markt / Saturn Medion Akoya E15407 (MD61956) Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 1 TB SSD-Speicherplatz und Intel-UHD-Grafik. Das Laptop erhalten Sie aktuell für 579 statt 649,99 Euro. Deal-Preis: 579 statt 649,99 Euro bei Media Markt



Samsung Galaxy Book S © Media Markt / Saturn Das Samsung-Notebook Galaxy Book S mit 13,3-Zoll-Touchscreen, Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB internen Speicherplatz und Intel-UHD-Grafik erhalten Sie für günstige 799 Euro. Deal-Preis: 799 statt 1129 Euro bei Media Markt



Apple iMac (2020) (Core i3) © Media Markt / Saturn Den Apple iMac-All-in-One PC (MHK23D/A) mit 21,5-Zoll-Display, Core i3 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, und Radeon Pro 555X Grafikeinheit erhalten Sie aktuell für 1299 Euro. Deal-Preis: 1299 statt 1499 Euro bei Media Markt - Saturn

Alle Informationen rund um die Wiedereröffnung der Media Märkte erhalten Sie in unserem dazugehörigen Artikel hier:

