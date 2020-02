Top-Angebot: DJI Mavic Pro Falt-Drohne zum Tiefstpreis

René Resch

Die beliebte Falt-Drohne Mavic Pro des bekannten Herstellers DJI gibt es bei Amazon aktuell zum Spitzenpreis.

Vergrößern Falt-Drohne: DJI Mavic Pro zum Tiefstpreis © Amazon

Der Versandriese Amazon bietet die faltbare Quadcopter-Drohne Mavic Pro des bekannten Herstellers DJI aktuell zum Schnäppchenpreis von 788 Euro an - günstiger als jeder andere Händler. Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich zudem, dass es sich um ein tolles Angebot handelt. Der nächstgünstigere Anbieter der Drohne veranschlagt immer noch 899 Euro. Bei dem Angebot können Sie also bis zu 111 Euro sparen!

DJI Mavic Pro

Quadcopter Drohne mit Kamera, platinum

für 788 statt 999 Euro UVP

Bei der DJI Mavic Pro handelt es sich um eine recht kompakte und faltbare Drohne. Und obwohl die Drohne wenig Platz beansprucht, steckt viel Technik im Gerät. Auch die Flugzeit von rund 30 Minuten ist beachtlich. Für perfekte Aufnahmen sorgt die verbaute 4K-Kamera des Quadcopters.



Der Verkauf sowie der Versand erfolgen bei dem Angebot durch Amazon. Prime-Mitglieder sparen sich hier also zusätzlich die Versandkosten. Wie lange es die Drohne noch zum Angebots-Preis geben wird, dazu liegen leider keinerlei Informationen vor. Schnäppchen-Angebote wie diese sind allerdings erfahrungsgemäß recht schnell ausverkauft, dann müssen Sie entweder lange auf das Produkt warten oder die Preise ändern sich.



Test-Fazit: DJI Mavic Pro (06.09.2017)

DJI packt die leistungsstarke Technik des Phantom 4 mit erhöhter Reichweite in eine kleine, kompakte Drohne und macht sich faltbar - ist der Mavic Pro damit die perfekte Drohne für Reisen? Oh ja, das ist sie! Außerdem ist sie leicht zu steuern und die Videoqualität ist gut.



Mit dem Mavic Pro verfolgt DJI ein ähnliches Konzept wie GoPro mit der Karma. Beide Unternehmen haben damit zwei spannende Flugmodelle im Angebot.

Video-Beschreibung einblenden Die Drohne Mavic Pro von DJI lässt sich sehr einfach fliegen, ist zusammenklappbar und liefert Video-Aufnahmen in 4K. Wir haben den Quadcopter in diesem Video auf einen Testflug über München geschickt.

