Top: 21 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz für 19,95 statt 49,95 Euro pro Monat

Sie erhalten 21 GB LTE-Datenvolumen für günstige 19,95 Euro monatlich inklusive Telefonie- und SMS-Flat. Auch den Anschlusspreis können Sie sparen.

Vergrößern Top: 21 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz für 19,95 Euro pro Monat © Dean Drobot/Shutterstock.com

Bei Mobilcom-Debitel erhalten junge Leute (unter 28 Jahren) aktuell einen Tarif im Netz der Telekom zu günstigen Konditionen auf dieser speziellen Bestellseite . Den Tarif "Magenta Mobil M Young" gibt es mit 18 + 3 GB LTE-Datenvolumen aktuell für nur 19,95 Euro im Monat. Der Tarif kostet normalerweise 49,95 Euro – Sie sparen 60 Prozent. Zusätzlich zu den 18 GB Datenvolumen erhalten Sie über 2 Jahre lang 3 GB LTE-Volumen kostenlos dazu und auch die Anschlussgebühr entfällt bei SMS.

Die Tarif-Konditionen:

Netz: Telekom

Datenvolumen: 21 GB mit LTE 300 Mbit/s

Telefon- & SMS-Flat

StreamOn Music, Video & Gaming

VoLTE & WLAN Call

EU-Roaming inklusive

Flexibler Vertragsbeginn

Grundgebühr: 19,95 Euro pro Monat

keine Anschlussgebühr (bei gesendeter SMS)

Mit dem Mobilcom-Debitel-Tarif erhalten Sie ein kombiniertes LTE-Datenvolumen von 21 GB mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im schnellen Netz der Telekom. Also ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch mal einen größeren Download von unterwegs zu tätigen. Zusätzlich wird Ihr Datenvolumen durch die Telekom-Services StreamOn Music, Video & Gaming geschont - so werden viele Games, Streaming- und Video-Dienste nicht auf von Ihrem Datenvolumen abgezogen. Weiterhin erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate.

Bitte beachten: Wenn Ihr 21-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 64 kbit/s weiter. Was Sie auf jeden Fall auf dem Schirm behalten sollten, ist, dass der Tarif ab dem 25. Monat 44,95 Euro pro Monat kostet. Der Tarif sollte also rechtzeitig gekündigt werden. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monate, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Vertragsende.

Im Normalfall fällt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Dieser muss nicht geleistet werden, wenn binnen 2 Wochen eine SMS nach Aktivierung mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 gesendet wird.



