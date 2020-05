Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 bekommt Remastered-Version

Denise Bergert

Activision veröffentlicht im September Remastered-Versionen von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für Konsolen und PC.

Vergrößern Die überarbeitete Grafik kann sich sehen lassen. © Activision

Publisher Activision hat in dieser Woche angekündigt , noch in diesem Jahr Remastered-Versionen der beiden Skateboardspiel-Klassiker Tony Hawk's Pro Skater 1 und Tony Hawk's Pro Skater 2 veröffentlichen zu wollen. Die Software erscheint am 4. September 2020 im Doppelpack für den PC im Epic Games Store sowie für die beiden Konsolen Xbox One und PlayStation 4.

Die Neuauflagen werden bei Vicarious Visions entwickelt. Skater-Legende Tony Hawk ist laut dem Publisher ebenfalls involviert. Teil der Remastered-Versionen ist unter anderem 4K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde, die für ein flüssiges Spielerlebnis sorgen soll. Beide Spiele sind außerdem mit ihrem Original-Umfang im Bundle enthalten. Spieler finden alle ursprünglichen Level, Tricks und Skater in den Remasterd-Spielen. Neben einer Frischzellenkur für die Grafik will Activision eigenen Angaben zufolge außerdem zusätzliche Herausforderungen und Tricks integrieren.

Ebenfalls wieder mit an Bord sind die beiden Modi Mach-dir-den-Skater und Mach-dir-den-Park. Hier können Spieler eigene Skateparks und Skater in einem Editor erstellen. Die Ergebnisse können online mit Freunden geteilt werden. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 soll außerdem einen Mehrspieler-Modus für Online- und Offline-Duelle beinhalten.