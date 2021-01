Tone Free FN7: LG macht Airpods Pro Konkurrenz

Denise Bergert

LG veröffentlicht mit den Tone Free FN7 kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit ANC-Technik für rund 200 Euro.

Vergrößern Die Tone Free FN7 kosten 199 Euro. © LG

Elektronik-Hersteller LG hat in dieser Woche mit den Tone Free FN7 seine ersten kabellosen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Active-Noise-Cancelling-Technik angekündigt. Für ein gutes Hör-Erlebnis sollen Kunststoffaufsätze für eine passive Geräuschreduzierung und ANC-Technik mit Gegenschall sorgen. Die ANC-Technik filtert laut dem Hersteller neben Verkehrs- und Flugläurm auch Gespräche - beispielsweise in einem Restaurant. Auf Wunsch können Nutzer auch den Transparenzmodus aktivieren. Hier werden Außengeräusche durchgeleitet, so dass sie beim Musikhören noch wahrnehmbar sind.

Bei den Tone Free FN7 greift LG auf Technik des Herstellers Meridian zurück. Die In-Ear-Kopfhörer sind sowohl mit Apples iOS als auch mit Android-Geräten kompatibel. In der zugehörigen LG-App können Nutzer den Klag mit unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen ihren Bedürfnissen anpassen. Ebenfalls an Bord sind Bluetooth 5.0, IPX4-Schutz und drei Mikrofone an jedem Hörstöpsel für eine gute Sprachqualität beim Telefonieren.

Beim Musikhören werden die Playback-Funktionen über Gesten an den Hörstöpseln gesteuert. Per Vibrationsfunktion geben sie Nutzern Feedback zu ihren Eingaben. Geladen werden die Tone Free FN7 kabellos über das mitgelieferte Lade-Etui. Mit aktiviertem ANC halten die Kopfhörer rund fünf Stunden durch. Ist die Funktion deaktiviert, sollen sie ohne erneutes Laden rund 15 Stunden auskommen. Das Lade-Etui unterstützt außerdem Schnelles Laden, wobei die Kopfhörer in rund 5 Minuten mit Strom für rund 60 Minuten Musikhören versorgt werden. Das Etui ist weiterhin mit UV-Nano-Technik ausgestattet, die 99,9 Prozent aller Bakterien auf der Lautsprechermembran abtöten soll. Aktuell sind die Tone Free FN7 nur über den LG-Online-Shop zum Preis von 199 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

