Hans-Christian Dirscherl

Die Navigations-App Tomtom Go Navigation steht ab sofort auch für Android Auto zur Verfügung.

Vergrößern Tomtom Go Navigation ab sofort für Android Auto © Tomtom

Die Navigations-App Tomtom Go Navigation ist ab sofort kompatibel zu Android Auto. Sie können also die Navigationskarte und alle Anweisungen sowie Routeninformationen auch auf dem großen Bildschirm Ihres Fahrzeugs sehen und die App auch darüber per Touch bedienen, sofern Ihr Auto Android Auto unterstützt.



Tomtom Go Navigation ist das Topprodukt unter den Navigations-Apps von Tomtom. Sie bietet den Funktionsumfang eines Stand-Alone-Navigationsgerätes (PND). Wer also kein PND hinter der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett seines Fahrzeugs installieren will, sondern stattdessen mit einer Smartphone-App navigieren will, der greift bei Tomtom am besten zu dieser App. Alternativ können Sie natürlich auch das kostenlose Google Maps oder Here to Go als Navigationsapps verwenden.



Tomtom Go Navigation bietet eine komplette Offline-Navigation. Die App weist auf Gefahrenzonen hin und bietet eine Sonderzielsuche. Die Sprachanweisungen unterstützen Turn-by-Turn-Navigation. Die jeweils schnellste Route ermittelt die App mit Hilfe der Tomtom-Echtzeitverkehrsinformationen. Eine Radarwarnerfunktion gehört ebenfalls zur Ausstattung, darf aber in Deutschland nicht benutzt werden. Die Entscheidung darüber überlässt Tomtom aber dem Benutzer.



Wichtige Einschränkung für Besitzer größerer Fahrzeuge: Sie können bei der Navigation nicht festlegen, dass Sie mit einem Camper oder Kleinbus mit Hochdach unterwegs sind. Dafür benötigen Sie ein spezielles Navigationsgerät wie zum Beispiel das Tomtom Go Camper.



Das werbefreie Tomtom Go Navigation für Android und iOS und für die Huawei AppGallery ist allerdings kostenpflichtig. Tomtom Go Navigation kann einmalig 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Danach können Sie zwischen fünf verschiedenen Abonnements wählen, die sich automatisch verlängern, wenn sich nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf gekündigt werden:



12-Monate Familien-Abo (bis zu 6 Familienmitglieder): 19,99 Euro

1-Monat-Abo: 1,99 Euro

3-Monate-Abo: 4,99 Euro

6-Monate-Abo: 8,99 Euro

12-Monate-Abo: 12,99 Euro



Mit Tomtom Ami Go bietet Tomtom aber auch eine dauerhaft kostenlose Naviagtions-App an: Kostenlose Navi-App Tomtom Ami Go für Android Auto.



