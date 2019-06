Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort steht die TomTom-Navigations-App auch für Apple Carplay zur Verfügung. Für Detailinfos gibt es jetzt wöchentliche Updates.

Vergrößern TomTom Navi App endlich für Carplay und neues Abo-Modell

Apple Carplay schließt bei den Drittanbieter-Apps endlich eine schmerzhafte Lücke: Die TomTom-Navigations-App steht für Carplay nun als Alternative zu Apple Karten, Google Maps und Sygic zur Verfügung.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung in Zusammenhang mit der Navigations-App von TomTom. Denn TomTom hat die App auch überarbeitet und ihr einen neuen Namen verpasst. Sie heißt nun TomTom Go Navigation App statt TomTom Go Mobile App.

Wie gehabt installiert die TomTom-Navi-App ihr Kartenmaterial auf dem Smartphone. Die App muss das Kartenmaterial also nicht während der Fahrt über das Mobilfunknetz herunterladen und ist somit weitgehend unabhängig von der Qualität der Mobilfunkverbindung. Nur für die Echtzeitverkehrslagedaten TomTom Traffic und andere Informationen wie zum Beispiel die Standorte von Geschwindigkeitsmessstellen (über den optionalen Dienst TomTom Radarkameras) ist eine Internetverbindung erforderlich.



Die Offline-Karten der Go-Navigation-App erhalten zudem nun wöchentliche Updates für Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verkehrsflussrichtung und Straßensperren, wie TomTom verspricht. Nutzer können die abgedeckten Kartenregionen immer entsprechend der persönlichen Bedürfnisse hinzufügen und löschen. Die Karten können hierzu auf Länder- oder Regionalebene heruntergeladen werden, je nach individuellem Bedarf, wodurch die benötigte Speichermenge des Telefons deutlich begrenzt werden soll.

Preise: Sie können TomTom Go Navigation 30 Tage lang kostenlos testen. Danach müssen Sie für die Weiternutzung ein sich bei Nichtkündigung automatisch verlängerndes Abonnement für 8,99 Euro pro Halbjahr abschließen. Alternativ können Sie die App auch nur sieben Tage lang gratis testen und müssen danach ein sich bei Nicht-Kündigung automatisch verlängerndes Abonnement von 1,99 Euro pro Monat oder 4,99 Euro für drei Monate abschließen.

Die TomTom GO Navigation App ist im App Store für iOS bereits erhältlich. Die Android-Version soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 erscheinen.



Upgrade für Bestandskunden: Nutzer der aktuellen TomTom Go Mobile App können auf die neue Go Navigation App upgraden, sobald diese für sie verfügbar ist. Ab dem 11. Juni 2019 wird die TomTom-Go-Navigation-App für Bestandkunden (also Nutzer von TomTom GO Mobile) auf dem iPhone aktiv unter "Aktualisieren" angezeigt.

