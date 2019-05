René Resch

Bei Saturn gibt es neue Late-Night-Shopping-Angebote. Dazu zählt auch die Smartphone-Nacht mit einem Spitzenangebot für das Google Pixel 3 XL.

Vergrößern Tolles Angebot: Google Pixel 3 XL für 499 Euro © Google

Bei der Saturn Late Night Shopping können Sie vom 29. Mai, ab 20 Uhr bis zum 31. Mai, 8 Uhr früh auf Schnäppchen-Jagd gehen können. Neben einigen Angeboten aus den Bereich Gaming-Hardware und Windows Modern Devices gibt es während dieser Zeit auch die Smartphone-Nacht, bei der einige Smartphones drastisch reduziert sind.

Google Pixel 3 XL zum Spottpreis in Saturns Smartphone-Nacht



Und tatsächlich findet sich unter den Smartphone-Angeboten ein ganz besonderes Schnäppchen. Das Google-Smartphone Pixel 3 XL mit 64 Gigabyte Speicherplatz gibt es in den Farben "Just Black" oder "Clearly White" für den Preis von nur 499 Euro. Die UVP des Pixel 3 XL liegt bei 949 Euro, Saturn verkauft das Smartphone ansonsten für 649 Euro, Sie sparen bei dem Angebot also 149 Euro! Generell findet sich auch über Preissuchmaschinen kein günstigeres Angebot, unter 619 Euro ist das Pixel 3 XL aktuell eigentlich nicht zu bekommen.

Google Pixel 3 XL, Smartphone, 64 GB, Just Black für 499 statt 649 Euro kaufen

Google Pixel 3 XL, Smartphone, 64 GB, Clearly White für 499 statt 649 Euro kaufen

Weitere Eckdaten zum Pixel 3 XL Displaydiagonale: 6,3 Zoll Auflösung: 2.960 x 1.440 Pixel CPU: Snapdragon 845 OS: Android 9 Kamera (Front): 8 Megapixel Weitwinkel + Telebereich mit 8 Megapixel Kamera (Back): 12,2 Megapixel Lieferumfang: 18-Watt Netzteil, Ladekabel, Kopfhöreradapter von 3.5 mm auf USB Typ-C, Kopfhörer

