René Resch

Zum Wochenende gibt es bei Mediamarkt und Saturn wieder einige Weekend-Deals wie Notebooks, PCs, Smart-Home-Produkte und mehr zu Schnäppchenpreisen.

Vergrößern Tolle Weekend-Deals bei Mediamarkt und Saturn © Saturn / Mediamarkt

Bei den Elektrofachhändlern Mediamarkt und Saturn gibt es vom 27. März ab 18 Uhr bis zum 30. März 2020 um 9 Uhr früh neue Weekend-Deals mit Angeboten wie Notebooks, PCs, Monitoren, Wearables, Smart-Home-Produkten und mehr. Alle Aktions-Artikel können Sie dabei versandkostenfrei bestellen.

Dieses Mal stechen besonders die Angebote der Hue-Bundles von Philips ins Auge. So gibt es aktuell das Philips Hue Hue White and Color Ambiance 3er-Pack mit E14-Kerzen zum Preis von 99 statt 149 Euro. Aber auch Philips Hue Play Starter Set zum Preis von 129 Euro gibt es aktuell nirgends günstiger, was der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich ebenfalls bestätigt, hier verlangt der günstigste Anbieter einen Preis ab 149,99 Euro.

Einige Highlights der Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Weekend-Deals bei Mediamarkt und Saturn

Notebooks

Acer Swift 1

Notebook mit 14 Zoll, Pentium Silver, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 605

für 539 statt 599 Euro



Medion Akoya P6645

Notebook mit 15,6 Zoll, Core i7, 12 GB RAM, 512 GB SSD, 1 TB HDD, MX150

für 799 statt 849 Euro



HP Envy 13-aq0300ng

Notebook mit 13,3 Zoll, Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 620

für 899 statt 999 Euro

Lenovo IdeaPad C340

Convertible mit 15,6 Zoll, Core i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, MX230

für 899 statt 999 Euro



PCs

Lenovo IdeaCentre 310S

Desktop PC mit A9-CPU, 4 GB RAM, 1 TB HDD, Radeon R5

für 269 statt 299 Euro

Monitore

Philips 271E1CA/00

Full-HD Monitor, 4 ms Reaktionszeit, Freesync, 75 Hz

für 149 statt 167,99 Euro

Smart-Home

Philips Hue Bewegungsmelder 2er-Pack

LED-Leuchtmittel, Weiß

für 49 statt 64,99 Euro



Philips Hue Hue White and Color Ambiance E14 3er-Pack

LED-Leuchtmittel, Weiß

für 99 statt 149 Euro

Philips Hue Play Starter Set

LED-Tischleuchte, Schwarz

für 129 statt 149,99 Euro

Wearables

Samsung Galaxy Watch 46 mm

LTE-Smartwatch Edelstahl Silikon, S, L, Silber

für 299 für 359 Euro

Samsung Galaxy Watch 42mm

Bluetooth, Smartwatch, Edelstahl Silikon, S, L, Schwarz

für 249 statt 289 Euro

Audio

Sonos-Bundle

Beam Smart-Soundbar + One Gen2, Smart-Speaker

für 569 statt 588,98 Euro in Weiß - Schwarz

Das waren nur einige Highlights der aktuellen Aktions-Produkte der aktuellen Weekend-Deals. Auf der Saturn-Aktionsseite sowie der Mediamarkt-Aktionsseite finden Sie noch zahlreiche weitere Angebote zu Schnäppchen-Preisen.

