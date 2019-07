Tolle Spiele für wenig Geld im neuen Humble Bundle

René Resch

Im neuen Humble-Bundle sind ausschließlich Games enthalten, die auf Steam mit "Very Positive" bewertet wurden.

Vergrößern Tolle Games für wenig Geld im neuen Humble Bundle © Humble Bundle

Alle Spiele des neuen „Humble Very Positive Bundle 3“ haben auf Steam ein „Very Positive“-Rating. So können Sie sicher sein, dass nur Games enthalten sind, die auf Valves populärer Spieleplattform einen guten Ruf haben.



Ab einem Betrag von 0,89 Euro erhalten Sie die ersten drei Spiele: Distraint 2, Unexplored und Rusty Lake Paradise. Für 5,20 Euro oder mehr folgen weitere drei Titel: Bendy and the Ink Machine, Prison Architect und Nex Machina. Und für den finalen Betrag von 8,91 Euro oder mehr erhalten Sie den letzten Titel Shantae: Half-Genie Hero.



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,89 Euro:

Distraint 2

Unexplored

Rusty Lake Paradise

Für einen Betrag ab 5,20 Euro:

Bendy and the Ink Machine

Prison Architect

Nex Machina

Für einen Betrag ab 8,91 Euro:

Shantae: Half-Genie Hero

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.



Großartige Games für wenig Geld im Humble Monthly

Im Humble Monthly für August 2019 erhalten Sie für zirka zehn Euro sofortigen Zugriff auf Kingdom Come Deliverance und Surviving Mars. Weitere Titel, die das Bundle beinhaltet, werden ab dem 2. August 2019 enthüllt. Das Top-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance sowie Surviving Mars können Sie allerdings sofort spielen:

Nur 10 Euro: Top-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance im neuen Humble Monthly