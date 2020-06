René Resch

Saturns Streichpreisaktion geht mit Deals zu Notebooks, Festplatten, Konsolen und mehr in die nächste Runde.

Vergrößern Tolle Schnäppchen im neuen Angebote-Flyer von Saturn © Saturn

Die Streichpreise bei Saturn gehen, mit einem neuen Angebote-Prospekt, in die nächste Runde. Der Elektrofachhändler Saturn feiert unter dem Motto: "Wieder geöffnet und Preise gestrichen!" aktuell eine Streichpreis-Aktion. Vom 2. Juni ab 20 Uhr bis zum 15. Juni 2020 um 8:59 Uhr gibt es dazu neue Angebote mit zu tollen Schnäppchenpreisen. Darunter Notebooks, Router, Speicherprodukte, Router, Konsolen und mehr.

Einige Highlights der Streichpreis-Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Notebooks, Convertibles und Chromebooks

HP 255 G7

Notebook mit 15,6 Zoll, Ryzen 3, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon R3 Grafik

für 333 statt 399 Euro

Lenovo Chromebook C340-15

Chromebook mit 15,6 Zoll , Core i3, 4 GB RAM, 128 GB eMMC, Intel UHD 620

für 399 statt 485,99 Euro

Acer Aspire 5 (A515-54G-517L)

Notebook mit 15,6 Zoll, Core i5, 8 GB RAM, 1 TB SSD, Geforce MX350

für 699 statt 719,99 Euro



HP 17-BY2333NG

Notebook mit 17,3 Zoll, Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, Radeon 530

für 799 statt 819,99 Euro



Speicherprodukte

WD Elements

1 TB HDD, 2,5 Zoll, extern

für 49 statt 59,99 Euro

WD Elements

2 TB HDD, 2,5 Zoll, extern

für 69 statt 84,99 Euro

WD Elements

4 TB HDD, 2,5 Zoll, extern

für 88 statt 102,99 Euro

Konsolen

Microsoft Xbox One S 1 TB – All Digital Edition

Konsole inkl. Sea of Thieves, Fortnite und Minecraft als digitale Vollversionen

für 129,99 statt 219,99 Euro

Sony Playstation VR Mega Pack 2: PlayStation VR

PlayStation Camera, 5 Spiele, Virtual Reality Set, Schwarz/Weiß

für 229,99 statt 319 Euro



Headsets

Razer Kraken X

Gaming Headset, Schwarz

für 44 statt 58,99 Euro



Router und Mesh

AVM FRITZ!Box 7530 - 20002839

Router, 1.266 Mbit/s

für 118 statt 149 Euro



Kameras

Canon EOS M50 Kit

Systemkamera 24.1 MP mit Objektiv 15-45 mm f/3.5-6.3, 7.5 cm Touchscreen, WLAN

für 555 statt 729 Euro UVP

TVs

Philips 43PUS6704/12

43 Zoll, UHD 4K, SMART TV, LED TV, 1200 PPI, Ambilight 3-seitig

für 359 statt 375,99 Euro



Samsung GU55TU7079UXZG

55 Zoll, UHD 4K, SMART TV, LED TV

für 479 statt 499,99 Euro



LG OLED55B97LA

55 Zoll, UHD 4K, SMART TV, OLED TV

für 1077 statt 1199 Euro



Sony KD-65AG8

65 Zoll, OLED 4K, SMART TV, OLED TV

nach Direktabzug für 1899 statt 2099 Euro



Weitere Schnäppchen

Technostar TES 200 E-RICH

E-Scooter, 20 km/h, Honeycomb, 25 km, Schwarz/Gunmetal/Rot

für 349 statt 399 Euro



Bitte beachten Sie: Das waren nur einige Highlights der aktuellen "Streichpreis"-Aktion. Viele weitere tolle Schnäppchen aus der Sonderaktion finden Sie auf der speziellen Angebotsseite.

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.