Toilette der SpaceX-Mission war defekt

Michael Söldner

Die für die dreitägige Mission „Inspiration 4“ vorgesehene Toilette in der Crew-Dragon-Kapsel funktionierte nur mangelhaft.

Vergrößern Das "stille Örtchen" an Board der Crew-Dragon-Kapsel machte Probleme. © nasa.gov

Vor wenigen Tagen endete die erste rein touristische Weltraum-Mission namens „ Inspiration 4 “. Dabei nutzte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX erstmals die Crew-Dragon-Raumkapsel für einen bemannten Flug mit Privatpersonen. An Bord waren vier Personen, die drei Tage lang die Erde umkreisten und dann per Fallschirm im Atlantik landeten. Bei den Crew-Mitgliedern handelte es sich um den erfahrenen Pilot Jared Isaacman, die Arztassistentin Hayley Arceneaux, den Luftfahrtingenieur Chris Sembroski sowie die Geowissenschaftlerin Sian Proctor. Der Flug verlief grundsätzlich ohne große Probleme. Nach der Rückkehr der Kapsel gab Benji Reed, Leiter der bemannten Raumfahrtprogramme bei SpaceX, auf einer Pressekonferenz bekannt, dass es doch einige Schwierigkeiten gab. Speziell die Toilette in der Kapsel habe sich als unzureichend herausgestellt. Das im oberen Teil der Kapsel untergebrachte „stille Örtchen“ habe seinen Dienst verweigert. Konkret habe die Absaugung der Fäkalien nicht immer funktioniert.

Die Toilette ist zudem in der Nähe der Panoramakuppel untergebracht. Eigentlich sollten die Insassen dadurch bei ihren Geschäft einen Blick auf die Erde werfen können. Da bei der Toilettenbenutzung jedoch eine Luke geöffnet werden musste, war der Blick zur Erde blockiert. Letztlich sei die Absaugung dennoch in Gang gebracht worden. Ein weiteres Problem tauchte zusätzlich auf: Die Abfallentsorgung klappte während des dreitätigen Flugs ebenfalls nicht korrekt. Offenbar muss SpaceX die Crew-Dragon-Kapsel noch einmal optimieren, um derartige Zwischenfälle bei künftigen Flügen zu verhindern. Anscheinend hatten die Ingenieure eher den primären Anwendungszweck im Kopf – den Flug zur Raumstation ISS, der maximal 24 Stunden in Anspruch nimmt und weniger große Ansprüche an die Toilette stellt.



