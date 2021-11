Titanic: Größten Lego-Bausatz aller Zeiten mit 9090 Teilen jetzt vorbestellen

Hans-Christian Dirscherl

Lego hat den größten Bausatz seiner Geschichte vorgestellt: Die Titanic. Ohne Eisberg, aber mit vielen beweglichen Kolben, Schiffsschrauben und Promenadendeck. Ab sofort vorbestellbar!

Vergrößern Hammer-Bausatz: Titanic von Lego mit vielen Details © Lego

Einen absoluten Hammer-Bausatz können Sie ab sofort bei Lego vorbestellen: Das berühmte Passagierschiff Titanic - seinerzeit das größte Passagierschiff der Welt - das bereits bei seiner Jungfernfahrt im April 1912 mit einem Eisberg kollidierte und in den eisigen Fluten des Nordatlantiks versank. Der Luxusliner riss über 1500 Menschen in den Tod. Das Drama wurde mehrmals verfilmt.

Ab heute vorbestellen : Lego Titanic kostet hier im Online-Shop von Lego 629,99 Euro (Empfohlenes Alter: 18+). Lego liefert den Bausatz ab dem 8.11.2021 zu den Kunden.



Lego liefert seinen Bausatz allerdings ohne Eisberg aus. Das fertige Modell ist 135 Zentimeter lang und 44 Zentimeter hoch sowie 16 Zentimeter breit. Das Schiffsmodell lässt sich in drei Teile auseinander nehmen, so dass man dann ins Innere schauen kann, unter anderem in den Kesselraum und in den Rauchersalon. Das Schiff bietet aber auch von außen viel zum Entdecken, zum Beispiel die Brücke, das Promenadendeck oder das Schwimmbecken. Die Schiffsschrauben sind drehbar, die Kolben der Dampfmaschine bewegen sich. Zum Schiff gibt es Ständer und Namensschild.



Für diesen Spaß müssen Sie aber sage und schreibe 9090 Teile zusammensetzen. Der Titanic-Bausatz ist also noch einmal deutlich größer als der Bausatz des römischen Kolosseum und somit der größte bisher erschienene Bausatz von Lego. Nur die " Lego Art Weltkarte “ umfasst noch mehr Einzelteile, allerdings ist die "Lego Art Weltkarte“ kein 3D-Modell, sondern nur eine flache Karte.



Schnell zuschlagen

Unsere Einschätzung: Dieser Bausatz ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Freund anspruchsvoller und/oder maritimer Bausätze. Erfahrungsgemäß sind viele spannende Geschenke kurz vor Weihnachten ausverkauft oder haben zumindest lange Lieferzeiten. Wenn Sie also der Meinung sind, dass die Titanic von Lego der richtige Bausatz ist, dann sollten Sie besser nicht zu lange zögern, sondern sofort vorbestellen. Zudem dürfte der Preis für diesen hochwertigen Bausatz in nächster Zeit erst einmal nicht sinken.



Tipp: Viele weitere coole Bausätze finden Sie in unserem Marktüberblick.





