Tinder führt Identitätsverifizierung für Dating-Profile ein

Denise Bergert

Die Dating-Plattform Tinder geht mit einer neuen Option zur Identitätsverifizierung gegen Fake-Profile vor.

Vergrößern Tinder kämpft gegen Fake-Profile. © Tinder

Tinder geht weiter gegen Fake-Profile auf seiner Dating-Plattform vor. In dieser Woche kündigte das Unternehmen neben Video-Chats und Foto-Verifizierung nun eine neue Möglichkeit zur Identitätsbestätigung für seine Mitglieder weltweit an. Vorerst ist die Verifizierung der eigenen Identität, etwa per amtlichem Dokument wie dem Reisepass oder dem Führerschein, für Tinder-Mitglieder freiwillig. Die Option soll in den nächsten Monaten in allen Ländern, in denen Tinder vertreten ist, verfügbar sein.

„ID-Verifizierung ist komplex und nuanciert, weshalb wir bei der Einführung einen Test- und Lernansatz verfolgen“ , erklärt Rory Kozoll, Head of Trust & Safety Product bei Tinder im Firmen-Blog . „Wir wissen, dass eines der wertvollsten Dinge, die Tinder tun kann, damit sich Mitglieder sicher fühlen, darin besteht, ihnen mehr Vertrauen zu geben, dass ihre Matches authentisch sind und mehr Kontrolle darüber, mit wem sie interagieren. Und wir hoffen, dass alle unsere Mitglieder weltweit die Vorteile der Interaktion mit Personen erkennen, die unseren ID-Verifizierungsprozess durchlaufen haben. Wir freuen uns auf den Tag, an dem so viele Menschen wie möglich auf Tinder verifiziert sind,“ so Kozoll.

Wie lange die Identitätsverifizierung bei Tinder nach der Einführung freiwillig bleiben wird oder ob sie mittelfristig zur Voraussetzung für einen Account werden könnte, ist nicht bekannt. Tinder schweigt sich außerdem darüber aus, wie das Unternehmen in Hinblick auf den Datenschutz mit den Identitätsdaten seiner Nutzer umgehen will.

