Time Magazine kürt Elon Musk zur „Person das Jahres 2021“

Denise Bergert

Das Time Magazine hat Tesla-Chef Elon Musk zur „Person des Jahres 2021“ gekürt.

Vergrößern Elon Musk ist die "Person des Jahres" 2021 des Time Magazine. © Time Magazine

Elon Musk kann auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Sein E-Auto-Unternehmen Tesla wurde zum wertvollsten Automobilhersteller der Welt und seine Raketenfirma SpaceX stieg mit einer zivilen Besatzung an den Rand des Weltraums auf.

Musk als „Person des Jahres“

Das Time Magazin ernannte ihn nun außerdem zur „Person des Jahres“ 2021 . Diesen Titel bekamen vor Musk etwa Barack Obama (2012), Angela Merkel (2015) oder Greta Thunberg (2019). Zur Wahl von Musk zur „Person des Jahres“ 2021 erklärt Time-Chefredakteur Edward Felsenthal: „Elon Musk ist Times Person des Jahres 2021, weil er Lösungen für eine existenzielle Krise schafft, weil er die Möglichkeiten und Gefahren des Zeitalters der Tech-Titanen verkörpert und weil er die kühnsten und disruptivsten Veränderungen der Gesellschaft vorantreibt.“

Multitalent und Entertainer

Elon Musk ist unter anderem Gründer und CEO von SpaceX, er leitet das Brain-Chip-Startup Neuralink und das Infrastrukturunternehmen The Boring Company. Der Wert seines E-Auto-Unternehmens Tesla stieg in diesem Jahr auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Damit ist die Firma wertvoller als General Motors und Ford zusammen. Musk beherrschte 2021 die Schlagzeilen und löste mit so manchem Tweet an seine 66 Millionen Follower auf Twitter eine Lawine aus.

