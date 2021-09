Tiktok zählt eine Milliarde Nutzer

Denise Bergert

Das soziale Netzwerk Tiktok hat eigenen Aussagen zufolge mittlerweile die Rekordmarke von einer Milliarde Nutzern monatlich durchbrochen.

Vergrößern Tiktok ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit. © Tiktok

Wie Tiktok heute bekannt gibt , zählt das soziale Netzwerk mittlerweile eine Milliarde Nutzer im Monat. Der Dienst wurde erst im August 2018 gestartet und gehört dem chinesischen Konzern Bytedance. Über das Portal können Nutzer kurze Video-Clips veröffentlichen, etwa für die Lippensynchronisation von Film-Ausschnitten oder Musikvideos.

Als Katalysator für das Nutzerwachstum bei Tiktok erwies sich die Corona-Pandemie in diesem und im vergangenen Jahr. Im ersten Quartal 2020 wurde Tiktok zur weltweit am häufigsten heruntergeladenen App. Laut den Analysten von Sensortower zählte Tiktok in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres insgesamt mehr als 315 Millionen Downloads. Der Mutterkonzern Bytedance konnte seinen Umsatz dadurch 2020 mit 34,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Seit dem Launch von Tiktok vor zwei Jahren zählt die App laut Bytedance 3,2 Milliarden Installationen.

Branchenexperten schätzen den Wert von Bytedance mittlerweile auf 425 Milliarden US-Dollar. Seine Pläne für einen Börsengang hat der Konzern Berichten zufolge jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür ist der harte Kurs der chinesischen Aufsichtsbehörden gegen Technologieunternehmen.