Tiktok & Netflix schränken Dienste in Russland weiter ein

Nach russischen Gesetzesänderungen: Netflix und Tiktok schränken die eigenen Dienste in Russland weiter ein.

Schon zuvor berichteten wir darüber, dass etwa Tiktok den Zugang zu RT und Sputnik blockiert hat. Und auch der Streaming-Gigant Netflix hat sich gegen Russland positioniert und sich gegen eine Verpflichtung gestellt, russische Propaganda per Gesetz in den Streaming-Dienst aufzunehmen. Jetzt gehen beide Konzerne noch einen Schritt weiter, wie auch der Spiegel berichtet.

Netflix und Tiktok verschärfen Einschränkungen

Netflix wird vorerst den Dienst in Russland aussetzen. Neuanmeldungen sind ab dem 7. März 2022 nicht mehr möglich. Kunden, die noch ein Abo haben, können dieses noch so lange nutzen bis die nächste monatliche Zahlung fällig ist.

Auch das soziale Netzwerk Tiktok wird seinen Dienst aufgrund der russischen Gesetzesänderung im Land einschränken. So werden russische Nutzer nicht mehr live streamen oder neue Inhalte auf den Videodienst hochladen können. Wie der Dienst auf Twitter mitteilt, sehe man, aufgrund der neuen Gesetzesänderung, keine andere Möglichkeit.



Auf "Falschinformationen" stehen bis zu 15 Jahre Haft

Das Gesetz, das am Freitag in Russland verabschiedet wurde, kann die Verbreitung von angeblichen Falschinformationen über die russischen Streitkräfte neben hohen Geldstrafen auch mit Haftstrafen von bis zu 15 Jahren bestraft werden. Seit Beginn des Krieges, geht die russische Regierung gegen Medien vor, die den russischen Einmarsch in die Ukraine als Krieg oder Angriffskrieg bezeichnen - Russland sieht diesen Krieg als "Spezialoperation".

