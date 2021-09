René Resch

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren dürfen TikTok in China nur maximal 40 Minuten täglich nutzen - Investoren wollen Klarheit.

TikTok: China beschränkt Nutzung durch Kinder auf 40 Minuten pro Tag © ByteDance

Douyin, die chinesische App, die außerhalb Chinas als TikTok bekannt ist, begrenzt die Nutzungszeit, die Kinder und Jugendliche, die unter 14 Jahre alt sind, auf 40 Minuten täglich. Das berichtet The Register.



Der Douyin-Eigentümer ByteDance teilte in einem Post mit, dass er alle Nutzer, die sich mit ihrem echten Namen authentifiziert haben und unter 14 Jahre alt sind, in den "Jugendmodus" versetzt hat. So darf die App für diese Nutzergruppe nur noch maximal vierzig Minuten pro Tag genutzt werden. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens überhaupt nicht. Zudem werden Nutzer, die im "Jugendmodus" sind, nur mit "gesunden" kuratierten Inhalten versorgt.

Die Beschränkung der Zeit, die Kinder in Douyin verbringen können, ist zwar gesetzlich vorgeschrieben und entspricht den aktuellen Sitten im Reich der Mitte, viele sind allerdings nicht mit echtem Namen authentifiziert. In der Ankündigung von ByteDance zu den Zeitbeschränkungen wird Eltern daher empfohlen, die Registrierung ihrer Kinder zu vervollständigen oder den "Jugendmodus" manuell zu aktivieren.

"Ja, wir sind strenger geworden, was Teenager angeht", heißt es in Douyins Beitrag. "Gleichzeitig werden wir härter daran arbeiten, qualitativ hochwertige Inhalte bereitzustellen, damit Teenager auf Douyin Wissen lernen und die Welt sehen können."

Investoren wollen Klarheit

Die Nutzungsbeschränkungen sind zudem schlecht für das Geschäft: Die Algorithmen von Douyin/TikTok für die Empfehlung von Inhalten sind bekannt dafür, dass sie die Nutzer länger auf der Plattform halten und sie so zu einem attraktiveren Werbeziel machen. Die Einschränkung der Nutzungszeit wird sich daher negativ auf den Gewinn von ByteDance auswirken – somit ist das Thema auch für Investoren interessant.

So fand in der vergangenen Woche ein hochrangiges Treffen statt, bei dem große Wall-Street-Investoren die Führungskräfte der People's Bank of China aufforderten, die chinesische Politik zu erläutern. Sie wollten mehr Gewissheit über die künftige Ausrichtung und die Auswirkungen auf den Aktienkurs chinesischer Tech-Giganten, die in letzter Zeit gezwungen waren, die Spielzeit zu begrenzen und Inhalte zu entfernen, die als unpatriotisch oder blutig empfunden wurden oder sogar verweichlichte Männer zeigten.