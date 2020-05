Tiefstpreis: 18 GB LTE im Vodafone-Netz für 18 Euro + Readly gratis

Dennis Steimels

Mega-Tarif-Deal: 18 GB LTE im starken Vodafone-Netz gibt's aktuell zum Tiefstpreis. Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen-Tarif.

Vergrößern 18 GB LTE für unter 18 Euro im Angebot © oatawa/Shutterstock.com

Immer wieder bekommen Sie auch hohes Datenvolumen zu einem Schnäppchen-Preis. So jetzt auch wieder bei Mobilcom-Debitel : Denn dort bekommen Sie derzeit satte 18 GB LTE zum Tiefstpreis von nur 18 Euro pro Monat! Laut Tarifrechner sind ähnliche Angebote teurer oder eben nicht im Vodafone-Netz. Übrigens: Sie bekommen sogar drei Monate Readly gratis dazu, um tausende Magazine und Zeitungen in der App digital zu konsumieren - PC-WELT ist übrigens auch dabei.

Hier geht's zum Hammer-Angebot: 18 GB LTE für nur 18 Euro



LTE-Tarif: 18 GB für 18 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: Vodafone

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 18 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



Flat Freenet Hotspot



eSIM ist möglich

39,99 Euro einmalige Anschlussgebühr

18 Euro Grundgebühr pro Monat

Laufzeit: 24 Monate



3 Monate Deezer gratis

Mit einem Datenvolumen von 18 GB im starken Vodafone-Netz können Sie sorgenfrei unterwegs im Internet surfen, Musik und sogar Videos streamen und auch mal Apps mobil herunterladen, ohne groß Gefahr zu laufen, das Datenvolumen aufzubrauchen und gedrosselt zu surfen. Außerdem können Sie unbegrenzt telefonieren und so viele SMS schreiben, wie Sie wollen. Den Tarif können Sie übrigens auch mit einer eSIM nutzen. Der Vertrag läuft klassisch über zwei Jahre, ab dem 25. Monat kostet der Tarif 29,99 Euro - behalten Sie das auf jeden Fall im Hinterkopf, um eventuell rechtzeitig zu kündigen.

Zu Ihrem Tarif bekommen Sie kostenlos drei Monate Readly dazu. Damit bekommen Sie Zugriff auf tausende Magazine und Zeitungen, die Sie digital in der App lesen können - unter anderem auch die PC-WELT. Nach Vertragsabschluss erreicht Sie eine SMS, in der Sie den Aktivierungslink finden. Das Readly-Angebot gilt bis zum 30.06.2020.

Vergrößern 18 GB LTE für 18 Euro © Mobilcom-Debitel

