René Resch

Der Threema-Messenger ist für Android in der Version 4.0 erschienen und bringt einige Verbesserungen mit sich.

Vergrößern Threema Messenger 4.0 für Android erschienen © Threema

Der recht beliebte Threema-Messenger ist in der Version 4.0 für Android erschienen. Neben Verbesserungen der Bedienerführung bringt das Update laut den Entwicklern auch Verbesserungen und Maßnahmen für noch besseren Privatsphäre-Schutz mit sich.

So wurden Abhängigkeit von externen Diensten und Apps weiter vermindert, beispielsweise wird statt Google Maps nun eine Eigenentwicklung für die Standortanzeige verwendet, basierend auf Open Street Map. Und auch die Kamera und ein QR-Code-Scanner sind direkt in Threema 4.0 integriert.

Zu den weiteren Verbesserungen zählen eine Archivierungs-Funktion, um die App per Fingerabdruck oder Face-Unlock zu entsperren, Verbesserungen bei Sprachnachrichten, und Nachrichten lassen sich ab durch einen Wisch nach rechts zitieren.

Threema als Whatsapp-Alternative

Threema ist eine tolle Alternative zu Whatsapp. Datenschutz und Verschlüsselung werden bei Threema großgeschrieben. Der Schweizer Hersteller verspricht, Threema sei so konzipiert, dass möglichst keine Datenspur entsteht. Gruppen und Kontaktlisten würden auf dem eigenen Mobilgerät und nicht auf den Servern verwaltet. Zudem werden lokale Daten verschlüsselt und nur auf dem Mobiltelefon beziehungsweise Tablet gespeichert. Ansonsten kann Threema so ziemlich alles, was auch Whatsapp bietet und kann auch über den PC verwendet werden.

Threema für iOS

Threema für Android

Threema für Windows

Passend dazu: Statt Whatsapp Threema auf dem Smartphone und PC installieren