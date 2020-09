Thinkpad X1 Fold: Falterbarer Laptop bestellbar

Panagiotis Kolokythas

Der faltbare Laptop Thinkpad X1 Fold von Lenovo ist jetzt in Deutschland bestellbar. Der Preis: Ab 2.800 Euro.

Vergrößern Lenovo ThinkPad X1 Fold jetzt bestellbar © Lenovo

Lenovo bietet nun in Deutschland die Möglichkeit an, das faltbare Notebook ThinkPad X1 Fold zu bestellen. Zum Preis von 2.660,21 Euro in der günstigsten Variante. Einen Prototyp eines faltbaren Rechners hatte Lenovo im Oktober 2019 präsentiert und dann auf der CES 2020 im Januar das ThinkPad X1 Fold angekündigt.

Der Bestellwebsite von Lenovo zufolge wird das ThinkPad X1 Fold nun nach der Bestellung in den nächsten fünf bis sechs Wochen ausgeliefert. Laut dem Hersteller handelt es sich um das "weltweit erste faltbare Laptop". Es besitzt ein 13,3 Zoll großes OLED mit einer Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixel im 4:3-Format und mit 300 cd/m2.

Vergrößern Auf dem faltbaren Laptop läuft Windows 10 Pro © Lenovo

Der Bildschirm lässt sich in der Mitte falten, sodass das Gerät handlicher wird und wie ein Buch gehalten werden kann. Im Inneren werkelt Intels neuer Lakefield-Prozessor Core i5-L16G7 mit 5 Kernen (5 Threads), die mit bis zu 3 Gigahertz getaktet ist. Die günstigste Variante besitzt eine 256-GB-SSD und für einen Aufpreis gibt es das Gerät auch mit einer 512-GB-SSD (+116,98 Euro) oder 1-TB-SSD (+175,46 Euro). Hinzu kommen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Gefaltet ist der Laptop 158,2 x 26 x 27,8 Millimeter groß. Entfaltet sind es dann 299,4 x 236 x 11,5 Millimeter. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 990 Gramm an. Die Laufzeit des 50-Wh-Akkus liege bei bis zu 11 Stunden.