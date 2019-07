The Witcher: Netflix zeigt erste Fotos von der Serie

Panagiotis Kolokythas

Netflix zeigt jetzt erste Fotos, auf denen die Charaktere der Verfilmung von The Witcher zu sehen sind.

Vergrößern Netflix-Plakat zu The Witcher © Twitter

Neues Lebenszeichen von der Verfilmung der Rollenspiel- und Roman-Reihe The Witcher. Netflix präsentiert zwar noch immer keinen Trailer, dafür gibt es aber ein paar Fotos. Die ersten bewegten Bilder wird es voraussichtlich auf der San Diego Comic-Con International 2019 geben, die am 18. Juli beginnt.

In den Tweets von Netflix ist zunächst das Plakat zur "The Witcher"-Serie zu sehen, inklusive der Aussage: "Die schlimmsten Monster sind die, die wir erschaffen." Hinzu kommen Fotos, auf denen Geralt von Riva (gespielt von Henry Cavill), Yennefer (gespielt von Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) zu sehen sind.

Vergrößern Henry Cavill ist Geralt von Riva in der Netflix-Serie "The Witcher" © Twitter / Netflix

Henry Cavill verkörperte zuletzt Superman in den Filmen Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League. In der "The Witcher"-Serie spielt er als Geralt von Riva die Hauptrolle.

Vergrößern Yennefer gespielt von Anya Cholatra © Twitter / Netflix

Für Anya Chalotra, die Yennefer spielt, ist es eine der ersten wichtigen Rollen in ihrer noch jungen Karriere. Ansonsten war sie bisher nur in den TV-Serien "Wanderlust" und "Die Morde des Herrn ABC" zu sehen.

Vergrößern Ciri (Freya Allan) © Twitter / Netflix

Freya Allan spielt in der "The Witcher"-Verfilmung Ciri und war bisher nur in kleineren Rollen zu sehen.



Die Geschichte der Netflix-Serie "The Witcher" orientiert sich an der Romanreihe des polnischen Fantasy-Autoren Andrzej Sapkowski, die bereits die gleichnamige Spiele-Reihe inklusive The Witcher 3 von CD Projekt Red inspirierte.