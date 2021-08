The Witcher 4 bereits in Entwicklung

Denise Bergert

CD Projekt Red Vancouver ist aktuellen Gerüchten zufolge bereits mit der Entwicklung von „The Witcher 4“ beschäftigt.

CD Projekt arbeitet Gerüchten zufolge an einem neuen "The Witcher"-Spiel. © CD Projekt

Nachdem Entwickler CD Projekt bereits im vergangenen Jahr bestätigt hatte, dass eines seiner drei Studios nach dem Release von „Cyberpunk 2077“ mit der Entwicklung eines „neuen Triple-A-RPGs aus dem The-Witcher-Universum“ beginnen werde, liefert ein neues Job-Gesuch nun weitere Hinweise auf die Entwicklung eines neuen „The Witcher“-Titels. So sucht das Team von CD Projekt Red Vancouver unter anderem einen Kamera-Programmierer, der Erfahrungen mit Spielen in der Third-Person-Perspektive hat. Obwohl das Studio keine näheren Angaben zu dem Spiel macht, für das der Programmierer eingestellt werden soll, geht die Gerüchteküche davon aus, dass es sich um „The Witcher 4“ handelt.

Laut dem Mutmaßungen wird CD Projekt Red Vancouver mit der Entwicklung des Titels betraut, während sich die polnischen CD-Projekt-Studios weiterhin um „Cyberpunk 2077“ kümmern sollen. „The Witcher 4“ befindet sich den Gerüchten zufolge noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die komplette Entwicklung des Spiels könnte mindestens vier Jahre in Anspruch nehmen. Mit dem Release ist also frühestens 2025 zu rechnen. Die ersten Präsentation des Spiels könnte ebenfalls noch einige Jahre auf sich warten lassen. Eine offizielle Bestätigung von „The Witcher 4“ steht ebenfalls noch aus.