The Witcher 3: Gratis-GOG-Kopie für Besitzer des Spiels

Panagiotis Kolokythas

Wer The Witcher 3: Wild Hunt für PC oder Konsole schon besitzt, erhält nun eine kostenlose Gog.com-Version des Spiels.

Vergrößern Gog.com-Version von The Witcher 3 gratis für Besitzer des Spiels © Gog.com

Gog.com und CD Projekt Red schenken (fast) allen Besitzern des mittlerweile fünf Jahre alten RPG-Hits The Witcher 3: Wild Hunt eine kostenlose GOG-Version des Spiels. Inklusive diverser Extras, wie einem erweiterten Soundtrack und digitalem Comic. Das Angebot gilt für alle, die das Spiel bereits auf der Playstation 4, Xbox One oder den PC (via Steam, Origin oder Epic Games) besitzen. Egal ob in der Version "The Witcher 3: Wild Hunt" oder "The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition".

Wer das Spiel besitzt, kann über GOG Galaxy 2.0 (hier für Windows und macOS erhältlich) die kostenlose GOG.COM-Version ergattern. Dazu muss er aber GOG Galaxy 2.0 mit den externen Plattform verknüpfen. Anschließend wird dann die GOG.COM-Version des Spiel dauerhaft der Bibliothek der App hinzugefügt. Bei der Gelegenheit werden auch sämtliche Spielforschritte inklusive Spielzeit übertragen.

Die Aktion endet am 23. Juni um 13 Uhr.

Wichtige Einschränkungen: Die Aktion gilt nicht für die Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt, weil GOG Galaxy 2.0 keine Switch-Integration besitzt. Wer The Witcher 3 plus Erweiterungen besitzt, erhält nur das Grundspiel als Gratis-Kopie. Die Gratis-Kopie von The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition erhalten nur die, die auch genau diese Variante bereits besitzen. Weitere Informationen zur Aktion finden Sie in dieser FAQ.