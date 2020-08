The Terrace: Outdoor-Fernseher von Samsung

Denise Bergert

Mit The Terrace bringt Samsung einen speziellen Fernseher für den Outdoor-Einsatz auf den deutschen Markt.

Vergrößern Samsungs Outdoor-Fernseher hat eine IP55-Zertifizierung. © Samsung

Samsung bringt seinen Outdoor-Fernseher The Terrace auf den deutschen Markt. Das Gerät ist ab heute in drei unterschiedlichen Größen unter anderem im Samsung-Online-Shop erhältlich . The Terrace besteht aus einem QLED-Bildschirm mit 4K-Auflösung. Das TV-Gerät soll mit bis zu 4.000 Nits für ein kontrastreiches Bild sorgen. Die Antireflexbeschichtung soll auch bei Tageslicht und direkter Sonneneinstrahlung für ein klares Bild garantieren.

Dank Smart-TV-Funktionen bietet The Terrace ebenso wie die Indoor-Fernseher von Samsung Zugriff auf Apps und Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video. Durch eine IP55-Zertifizierung ist The Terrace vor Regen, Schnee, Wind und Staub geschützt. Er hält außerdem Temperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius aus.

The Terrace kostet in der kleinsten Ausführung mit einer Diagonale von 55 Zoll im Samsung-Online-Shop 3.898,18 Euro. Die Version mit 65 Zoll schlägt mit 4.872,97 Euro zu Buche, während die größte Ausführung mit 75-Zoll-Diagonale 6.335,15 Euro kostet. Samsung hat außerdem noch eine passende 3-Kanal Soundbar für The Terrace mit IP55-Zertifizierung für 973,83 Euro im Angebot. Diese ist jedoch aktuell im Samsung-Online-Shop nicht mehr verfügbar.