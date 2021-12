The Matrix Awakens: Tech-Demo für Xbox und PS5

Michael Söldner

Epic Games hat eine Tech-Demo rund um Matrix entwickelt, die kostenlos für Xbox Series X/S und PS5 angeboten wird.

Vergrößern "The Matrix Awakens" soll einen virtuellen Keanu Reeves zeigen. © epicgames.com

Mit der Tech-Demo „The Matrix Awakens“ will Spielehersteller Epic Games die Werbetrommel für die Unreal Engine 5 rühren. Ein erster Teaser zur Experience wurde nun veröffentlicht. Darin ist ein virtuell nachgestellter Keanu Reeves zu sehen, der zwar sehr detailliert, aber dennoch unecht wirkt. Die gesamte Experience soll für Xbox Series X, Xbox Series S sowie die Playstation 5 veröffentlicht werden. Aktuell lässt sich die Demo schon auf beiden Konsolen herunterladen. Der Download wiegt satte 29 GB. Spielen lässt sich „The Matrix Awakens“ aber erst im Rahmen der „The Game Awards“ ab dem 9. Dezember.

Neo und Trinity

Epic Games konnte für die Entwicklung der Tech-Demo unter anderem Lana Wachowski gewinnen. Im Xbox Store wird die Tech-Demo als „wilder Ritt in das relalitätsverzerrende Universum von The Matrix“ angepriesen. In der Experience soll neben Keanu Reeves (Neo) auch Carrie-Anne Moss (Trinity) eine Rolle spielen.

Unreal Engine 5 für die neuen Konsolen

Erst im vergangenen Jahr präsentierte Epic Games erstmals die Unreal Engine 5 mit einer erstaunlichen detaillierten Wüstenlandschaft. Die felsigen Oberflächen wirkten fotorealistisch, dazu kamen Lichteffekte in Echtzeit, die auf aktuellen Konsolen wie Playstation 5 oder Xbox Series X/S schon bald Realität werden sollen. Die neue Matrix-Demo könnte ebenso erstaunliche Welten präsentieren. Epic Games verspricht einen Blick auf das interaktive Storytelling der Zukunft. Die Veröffentlichung passt gut zum Kinostart von „The Matrix Resurrections“ am 23. Dezember. Darin muss sich der von merkwürdigen Erinnerungen geplagte Neo erneut mit der virtuell nachgestellten Realität namens Matrix konfrontieren.







„The Matrix Awakens“ kostenlos für Playstation 5 herunterladen



„The Matrix Awakens“ kostenlos für Xbox Series X/S herunterladen