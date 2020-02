The Mandalorian erscheint in Deutschland im Wochenrhythmus

Denise Bergert

Am 24. März startet in Europa die Disney+-Serie The Mandalorian. Die Serie soll hierzulande wöchentlich erscheinen.

Vergrößern Disney+ startet am 24. März in Europa. © Disney

Disney hat heute über mehrere Twitter-Konten den europäischen Starttermin von The Mandalorian bekannt gegeben . Die Serie wird in Europa demnach am 24. März anlaufen. Im Gegensatz zur Veröffentlichung in den USA, wo die ersten beiden Folgen bereits in der Launch-Woche zum Streaming bereitstanden, sollen die insgesamt acht Folgen der Serie in Europa im Wochenrhythmus erscheinen.

Am 24. März 2020 startet auch der Streaming-Dienst Disney+ in Europa. Ursprünglich sollte der Launch erst eine Woche später erfolgen, der Termin wurde jedoch mittlerweile von Disney vorgezogen. Die Star-Wars-Serie The Mandalorian ist das Zugpferd von Disneys Netflix-Konkurrent. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und zeigt die Reisen eines Kopfgeldjägers quer durch die Galaxis. Die zweite Staffel von The Mandalorian wurde bereits bestätigt. Sie soll im Herbst 2020 auf Disney+ anlaufen.

Disney+ schon jetzt in Deutschland streamen mit Cyberghost VPN

Disney+ wird zum Europa-Start im Monats-Abo 6,99 Euro kosten. Wer sich gleich für ein ganzes Jahr als Zuschauer verpflichten will, zahlt einmalig 69,99 Euro und spart damit 13,89 Euro gegenüber dem Monatsabo. Laut Disney handelt es sich dabei nicht um ein spezielles Launch-Abo. Der Preis für Disney+ soll vorerst bei 6,99 Euro bleiben.

Disney+ in Deutschland schon jetzt streamen - so geht´s