The Mandalorian: Vorbereitungen für Staffel 3 beginnen

Denise Bergert

Noch bevor die zweite Staffel von The Mandalorian bei Disney+ anläuft, hat Disney mit der Vorproduktion von Staffel drei begonnen.

Vergrößern Die zweite Staffel der Erfolgsserie startet im Oktober 2020 auf Disney+. © Disney

Disney hat in diesem Monat mit der Vorproduktion der dritten Staffel von The Mandalorian begonnen. Das will das Branchen-Magazin Variety aus firmennahen Kreisen erfahren haben. Serienschöpfer Jon Favreau schreibt demnach bereits „seit geraumer Zeit“ an Staffel 3. Auch das Art Department unter Leitung von Lucasfilm Vice President und Executive Creative Director Doug Chiang hat in den vergangenen Wochen schon Konzepte für die dritte Staffel der Erfolgsserie vorgelegt. „Wir haben gerade mit der Vorproduktion begonnen und suchen nach weiteren Abenteuern für den Mandalorian in Staffel 3,“ bestätigte eine der Quellen gegenüber Variety.

Einer weiteren Quelle zufolge, hat auch die Abteilung für Produktionsdesign ihre Arbeit am 20. April 2020 aufgenommen. Erst im vergangenen Monat wurde die Produktion der zweiten Staffel abgeschlossen – gerade rechtzeitig vor den ersten Ausgangsbeschränkungen durch die weltweite Corona-Pandemie. Die letzte Episode von The Mandalorian Staffel eins läuft am 1. Mai 2020 bei Disney+. Die zweite Staffel soll ab Oktober 2020 exklusiv über den Streaming-Dienst ausgestrahlt werden. Ein möglicher Starttermin für Staffel drei steht noch nicht fest.