The Mandalorian: Neuer Trailer macht Appetit auf zweite Staffel

Panagiotis Kolokythas

Disney hat einen neuen Trailer zur zweiten Staffel der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" veröffentlicht.

Vergrößern Disney gibt Starttermin für die 2. Staffel von "The Mandalorian" bekannt © Disney / Lucasfilm

Auf Disney+ startet am 30. Oktober die zweite Staffel der Star-Wars-Serie "The Mandalorian". Die Zeit bis dahin verkürzt nun ein neuer, kurzer Trailer, den Disney nun veröffentlicht hat. In dem Trailer "Special Look" sind einige rasante Szenen aus der zweiten Staffel zu sehen. Die Serie knüpft an den Ereignissen der ersten Staffel an: Der Mandalorian (gespielt von Pedro Pascal) verfolgt weiterhin das Ziel, "Baby Yoda" (in der Serie "Das Kind" genannt) zurück zu seiner Heimat zu bringen. Dabei stößt er auf Widerstände und braucht neue Verbündete.

Auch die zweite Staffel wird aus insgesamt acht Episoden bestehen, die ab dem 30. Oktober 2020 jeweils freitags über Disney+ verfügbar sein werden. Die letzte Folge wird also ab dem 18. Dezember 2020 zu sehen sein. Verantwortlich für die neue Staffel sind wieder Jon Favreau und Dave Filoni. Von dem, was die beiden bisher gegenüber US-Medien geäußert haben, können sich die Fans auf mehr Action und eine spannende Entwicklung der Story freuen. Insbesondere beim Verhältnis des Mandalorians zum Kind soll es neue überraschende Wendungen geben.



Das Abenteuer geht übrigens weiter: Disney hat bereits die Produktion einer dritten Staffel von "The Mandalorian" beauftragt, die dann ab Herbst 2021 zu sehen sein wird.

