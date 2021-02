The Mandalorian: Gina Carano nach Social-Media-Entgleisungen entlassen

René Resch

Nach verschiedenen Entgleisungen auf Social-Media-Plattformen zieht Lucasfilm die Reißleine und plant nicht mehr mit der Schauspielerin.

Vergrößern The Mandalorian: Gina Carano nach Social-Media-Entgleisungen von Lucasfilm entlassen © Disney+

Lucasfilm trennt sich von "The Mandalorian"-Star Gina Carano. Auslöser sind kontroverse Postings, die auf Social-Media-Plattformen von der Star-Wars-Schauspielerin veröffentlicht wurden.

Der Star, der in der Serie die Figur Cara Dune verkörperte, postete vermehrt Corona-Kritik, zog das Maskentragen ins Lächerliche, verharmloste das Impeachment-Verfahren von Donald Trump oder legte sich mit der Transgender-Community an, indem sie in ihrem Profil als Pronomen spöttisch "beep / bop / boop" statt beispielsweise "she / her / hers"" angab, was ihr einiges an Kritik einbrachte.

Das Fass zum Überlaufen brachte aber ein geteilter Beitrag, in dem konservative Republikaner in einer Opferrolle gesehen werden und ein Vergleich zum Antisemitismus gegenüber Juden im dritten Reich gezogen wurde. Diese Aussagen schockierten die Community, so gab es unter dem Hashtag #FireGinaCarano auf Twitter deutliche Kritik gegenüber dem Mandalorian-Star – Fans forderten die Kündigung der Schauspielerin und wunderten sich, warum sie überhaupt noch bei Disney angestellt sei.

Gegenüber Gizmodo gab Lucasfilm auch eine Stellungnahme zum Thema ab: "Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt und es gibt keine Pläne, dass sie es in Zukunft sein wird. Dennoch sind ihre Social-Media-Posts, in denen sie Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpft, abscheulich und inakzeptabel."



Es war zwischenzeitlich sogar angedacht, dass die Ex-MMA-Kämpferin ihre eigene Spin-Off-Serie erhalten sollte. Wie Disney und Lucasfilm nun mit der Figur weiter umgehen, bleibt abzuwarten.