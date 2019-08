René Resch

Auf der D23 Expo hat Disney einen ersten Trailer zur kommenden Star-Wars-Serie "The Mandalorian" gezeigt.

The Mandalorian: Erster Trailer der neuen Star-Wars-Serie veröffentlicht

Zur kommenden Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ hat Disney auf der großen D23 Expo den ersten offiziellen Trailer veröffentlicht. Wie der Name bereits verrät, dreht sich die Serie um einen mandalorianischen Kopfgeldjäger.

Mandalorianer-typisch trägt auch der Kopfgeldjäger der neuen Serie eine mandalorianische Kampfrüstung wie schon in den älteren Filmen Boba und Jango Fett. Begleitet wird der Mandalorianer von einem Kampfdroiden IG-11. The Mandalorian spielt dabei nach dem Fall des Imperiums und vor der Entstehung der First Order.



Bekannte Gesichter aus anderen Serien und Filmen sind mit von der Partie. Ein weiterer Kopfgeldjäger wird beispielsweise von Pedro Pascal gespielt, bekannt aus Filmen wie Kingsman 2. Ciancarlo Esposito, bekannt als Gus Fring aus der Hit-Serie Breaking Bad, spielt den Anführer einer imperialen Shadowtrooper-Gruppe.

Die Serie soll ab dem 12. November 2019 als Starttitel auf dem neuen „Disney+“-Streamingdienst veröffentlicht werden. Hierzulande wird es den Streamingdienst Disney+ wohl erst 2020 geben, deutsche Star-Wars-Fans müssen sich daher wohl noch etwas länger gedulden.