The Mandalorian: Erste Folge im Free-TV am 22. März

Panagiotis Kolokythas

Noch vor dem Start von Disney+ in Deutschland wird die erste Folge von The Mandalorian im Free-TV zu sehen sein.

Vergrößern Pro Sieben zeigt die erste Folge der Disney+ Serie The Mandalorian im Free-TV © 2020 Lucasfilm Ltd. (Disney+-Original „The Mandalorian“)

Disney+ startet in Deutschland am 24. März 2020 und Vorbesteller können den Dienst bereits jetzt für nur 59,99 Euro im ersten Jahr abonnieren. Die erste Folge der Disney+-Original-Serie "The Mandalorian" wird bereits am 22. März im Free-TV zu sehen sein. Möglich macht dies eine Kooperation des Senders Pro Sieben mit Disney.

Star-Wars-Fans sollten sich den Termin 22. März, 20:15 Uhr, merken, denn dann wird die Folge "Kapitel 1: Der Mandalorian" bei Pro Sieben zu sehen sein. Gleich im Anschluss wird dann bei Pro Sieben ab 20:50 Uhr auch zum ersten Mal im Free-TV der Film "Star Wars: Die letzten Jedi" zu sehen sein.

"Pro Sieben ist die erste Adresse im deutschen Free-TV für alle Fans von Obi Wan und Yoda. Die Zusammenarbeit von Pro Sieben und der Walt Disney Company hat schon beim Disney Day und dem Marvel Day die gemeinsame Kraft unserer Marken beim Zuschauer gezeigt", so Pro Sieben-Chef Daniel Rosemann. Und Disney-Chef Roger Crotti verweist auf die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit Pro Sieben und erklärt: "(...) wir freuen uns sehr, dass diese exklusive Premiere des Disney+-Originals The Mandalorian zwei Tage vor dem offiziellen Start auch dort zu sehen ist."

Die erste Staffel von "The Mandalorian" besteht aus insgesamt sechs Episoden, die jeweils um die 30 bis 40 Minuten lang sind. Beim Disney+-Start in den USA wurden die Folgen im Wochenrhythmus gezeigt. An diesem Konzept hält Disney+ auch beim Deutschlandstart fest. Es werden also hierzulande nicht alle Folgen zum Start von Disney+ gleichzeitig veröffentlicht, sondern in jeder Woche gibt es eine neue Folge.

Die Tatsache, dass Pro Sieben die erste Folge von "The Mandalorian" im Free-TV zeigt, darf als geschickte Marketing-Aktion für den Streaming-Dienst Disney+ gewertet werden.



Bei Serien-Fans kam die erste Star-Wars-Real-Serie sehr gut an. Auf IMDB hat die Serie eine Durchschnittswertung von 8,8 von 10 Punkten. Die zweite Staffel ist bereits in der Produktion und wird bei Disney+ ab Oktober 2020 zu sehen sein.