The Last of Us: PlayStation-Spiel bekommt TV-Serie

Simon Lohmann

Das Playstation-Exklusiv-Spiel "The Last of Us" kam 2013 auf den Markt, damals noch auf der PlayStation 3. Ein Remastered-Spiel und einen zweiten Teil später steht fest: Das Spiel bekommt seine eigene Serie auf HBO.

Vergrößern Das beliebte Playstation-Spiel "The Last of US" bekommt eine eigene TV-Serie. © Shutterstock / fnbaihaqi

Gerüchte um eine TV-Adaption des beliebten PlayStation Exklusivtitels "The Last of Us" kursierten schon länger im Netz, doch nun ist es offiziell: Laut Variety hat HBO bestätigt, dass es eine TV-Serie zum Spiel geben wird. Demnach soll die Serie auf dem gleichnamigen Videospiel basieren und somit rund zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation durch ein Virus spielen. Joel, ein Überlebender in seinen späten Vierzigern, soll die 14-jährige Ellie aus einer Quarantänezone schmuggeln. Die beiden müssen sich auf ihrer Reise quer durch die USA kämpfen und im Kampf gegen Infizierte und andere Überlebende behaupten.

Das Spiel erschien 2013 exklusiv für die Sony PlayStation 3 und hat sich bis heute mehr als 20 Millionen mal verkauft und zudem zahlreiche Preise gewonnen. In diesem Jahr erschien mit "The Last of US Part II" die Fortsetzung der Geschichte von Joel und Ellie.

Ob die TV-Serie die Geschichte des ersten Teils von "The Last of Us" erzählen wird oder ob sich die Macher eine komplett neue Story rund um Joel und Ellie einfallen lassen, ist bisher noch nicht bekannt. Gleiches gilt für die Besetzung: HBO hat zwar für die Serie grünes Licht gegeben, allerdings noch nicht verlauten lassen, wer die beliebten Figuren verkörpern wird. Fans der Spiele-Reihe haben aber bereits ein paar Vorschläge gemacht: So wünschen sich viele etwa Hugh Jackman oder Gerald Butler als Hauptdarsteller für Joel. Ashley Johnson, die via Motion-Capturing-Technik den Teenager Ellie in den Spielen spielte, dürfte für die TV-Serie aber wohl leider nicht in Frage kommen. Immerhin ist die Schauspielerin bereits 37 Jahre alt.

Aus dem Bericht von Variety geht ebenfalls hervor, dass der "Tschernobyl"-Schöpfer Craig Mazin in Zusammenarbeit mit Neil Druckmann, dem Autor und Kreativdirektor von "The Last of US", mit dem Schreiben des Drehbuchs und der Produktion der Serie betraut ist. Zudem handle es sich bei dem Projekt um die erste Fernsehserie von PlayStation Productions. Der Starttermin der Serie ist ebenfalls noch unbekannt.