The Last of Us Part 2: Morddrohungen gegen Mitarbeiter

Hans-Christian Dirscherl

Der Chef-Entwickler und eine Darstellerin von The Last of Us Part 2 bekommen wüste Morddrohungen.

Vergrößern Neil Druckmann hat einige der absolut geschmacklosen Zuschriften, die er bekommen hat, veröffentlicht. © twitter.com/Neil_Druckmann/status/1279841603843051520/photo/1

Ein Entwickler von The Last of Us Part 2 sowie eine Darstellerin aus dem Videospiel bekommen Morddrohungen. Neil Druckmann, der Chef-Entwickler, hat auf Twitter einige der an ihn gerichteten Morddrohungen veröffentlicht. Offensichtlich fanatische Fans machen Druckmann den Vorwurf das Spiel ruiniert zu haben. Den wütenden Kritikern sind anscheinend die gleichgeschlechtlichen Inhalte beziehungsweise die ihrer Meinung nach zu liberale/frauenfreundliche Stimmung in dem Spiel ein Dorn im Auge. Verfluchungen wie „ich hoffe, du bekommst Corona“ und „Hure“ gehören noch zu den höflicheren Beschimpfungen. In etlichen von Druckmann abgebildeten Tweets wird ihm der Tod gewünscht. Auch antisemitische Beschimpfungen befinden sich unter den Tweets - Druckmann wurde in Israel geboren und verbrachte dort seine Kindheit.



Auch Laura Bailey, die in dem Videogame The Last of Us Part 2 die Rolle der Abby spielt beziehungsweise spricht, wird wüst beschimpft. Bailey hat ebenfalls einige der völlig indiskutablen Drohungen und Verwünschungen veröffentlicht. Ein Twitternutzer zum Beispiel will sie finden und massakrieren. Ein anderer will sie erstechen, wieder ein anderer droht mit Mord und ein weiterer will ihr Kind ermorden. Ein anderer Irrläufer wünscht Bailey, dass ihre Eltern an Krebs sterben. Auch unter diesen Beschimpfungen ist „Hure“ noch eine der freundlicheren Formulierungen.



Auch Publisher Naughty Dog verurteilt via Twitter die völlig inakzeptablen Beschimpfungen von Spiele-"Fans", die in ihrem Hass offensichtlich keine Grenzen kennen.

