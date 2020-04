The Last of US II: PS4-Spiel wegen Corona verschoben

Panagiotis Kolokythas

Sony hat den Start des Playstation-4-Spiels "The Last of Us - Part II" wegen der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben.

Vergrößern The Last Of Us Part II (PS4) ist auf unbestimmte Zeit verschoben © Sony

Schlechte Nachricht für alle Playstation-4-Besitzer und Spiele-Fans: Sony hat den Release des mit Spannung erwarteten Spiels The Last Of Us Part II auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Nicht weil die Entwickler mehr Zeit für die Fertigstellung benötigen, sondern aufgrund der weltweiten Coronavirus-Krise. Ursprünglich sollte das Spiel von Naughty Dog am 29. Mai 2020 erscheinen.

In einem Tweet erklärt Sony, dass es sich um eine schwierige Entscheidung gehandelt habe. Letztendlich habe man dann aber beschlossen, den Start von The Last of Us Part II und Marvel´s Iron Man VR auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die globale Krise, so heißt es in dem Tweet weiter, verhindere es, dass Spieler das "Start-Erlebnis" erhalten, welches sie verdienen.

The Last of Us Part II gehört zu den wohl letzten großen Exklusivtiteln von Sony, die für die Playstation 4 erscheinen werden. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des Abenteuerspiels The Last Of Us, welches im Juni 2013 zunächst für die Playstation 3 und ein Jahr später dann auch für die Playstation 4 erschien. Das Spiel erzählt die Geschichte von Joel und der jungen Ellie, die in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen, nachdem sich die Menschen mit einem Pilz infizieren, der die Gehirne angreift und sie in Mutanten verwandelt.

Bei den Spielern und Kritikern war The Last of Us ein großer Erfolg und im Jahr 2016 kündigte das Sony-Entwicklerstudio Naughty Dog die Fortsetzung The Last of Us Part II an. Zunächst sollte das Spiel im Februar 2020 erscheinen, wurde dann aber auf einen Release im Mai 2020 verschoben. Wann das Spiel jetzt erscheinen wird, will Sony noch nicht verraten.



Angaben darüber, ob Sony auch weitere exklusive Playstation-4-Spiele verschieben wird, will das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Mit Ghost of Tsushima soll am 26. Juni 2020 ein weiteres mit Spannung erwartetes exklusives Playstation-4-Spiel erscheinen.

