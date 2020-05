The Ickabog: Neues Buch von J. K. Rowling kostenlos online lesen

Denise Bergert

Die Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling veröffentlicht ihr neues Buch The Ickabog kapitelweise online und kostenlos.

Vergrößern Die ersten beiden Kapitel von The Ickabog sind bereits online. © J. K. Rowling

Die britische Autorin Joanne Rowling, vielen bekannt als J. K. Rowling, hat mit The Ickabog ein neues Kinderbuch geschrieben. Der Roman erscheint jedoch vorerst nicht wie seinerzeit die Harry-Potter-Reihe in Buchform über den Einzel- und Onlinehandel, sondern wird kapitelweise auf einer Website veröffentlicht. Die ersten beiden Kapitel sind bereits online, alle weiteren sollen in regelmäßigen Abständen in den nächsten sieben Wochen folgen. The Ickabog ist komplett kostenlos, kann auf the ickabog.com jedoch leider nur in Englisch gelesen werden. In andere Sprachen wurde die Geschichte aktuell noch nicht übersetzt.

The Ickabog lag laut Rowling bereits seit einigen Jahren fertig auf ihrem Dachboden. Die Autorin entschied sich nach der Fertigstellung des Kinder-Romans, ein Buch für Erwachsene zu schreiben und The Ickabog als Geschichte für ihre eigenen Kinder zu behalten und nicht zu veröffentlichen. Mit dem Corona-Lockdown fiel ihr der Roman jedoch wieder ein. Sie holte ihn vom Dachboden, las ihn erneut mit ihren Kindern und nahm einige kleine Änderungen vor. Dann beschloss sie, die Geschichte kostenlos im Internet zu veröffentlichen. Laut Rowling ist The Ickabog nicht Harry Potter. Die Geschichte sei eine komplett andere, in der nicht einmal Magie vorkomme.

Zeitgleich mit dem Release der ersten Kapitel hat Rowlings Publisher auch einen Illustrationswettbewerb gestartet. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können hier Zeichnungen einschicken, die die Geschichte illustrieren sollen. Die Gewinner-Bilder sollen dann in die gedruckte Version von The Ickabog einfließen, die im November erscheinen wird. Im Gegensatz zur Web-Version wird die gedruckte Fassung Geld kosten. Sämtliche Einnahmen will die Autorin Mitbürgern spenden, die vom Coronavirus beeinträchtigt wurden.