The Frontier: Riesen-Mod für Fallout New Vegas fertig

Denise Bergert

"The Frontier" erweitert "Fallout: New Vegas" um eine riesige Karte, drei Handlungsstränge und 60 Neben-Quests.

Vergrößern "The Frontier" ist ein neues Spiel auf Basis von "Fallout: New Vegas". © The Frontier

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ist es nun endlich soweit: Der "Fallout: New Vegas"-Mod "The Frontier" ist fertig. "The Frontier" ist im Grunde ein neues Spiel, das auf "Fallout: New Vegas" basiert und auf dem technischen Grundgerüst des Rollenspiels entwickelt wurde. Der Mod ist in Portland, im US-Bundesstaat Oregon angesiedelt. Die Größe der Spielwelt ist laut den Entwicklern etwa mit "Fallout 3" oder Mojave-Karte aus "Fallout: New Vegas" vergleichbar.

"The Frontier" umfasst drei Handlungsstränge, in denen sich die Spieler der New California Republic, der Northern Legion oder den Crusaders of Steel anschließen können. Ebenfalls an Bord sind 60 Neben-Quests, neue Gegenstände und neue Waffen. Zu den Highlights zählen außerdem Fahrzeuge, darunter auch Panzer, und neu eingesprochene Dialoge. "The Frontier" feierte am vergangenen Freitag seinen Launch. Die Nachfrage nach dem Mod war dabei so groß, dass die Server der Mod-Hosting-Seite Nexus Mods teilweise in die Knie gingen. Die "Frontier"-Entwickler bedankten sich am Wochenende bei allen Fans für die Unterstützung.

Mittlerweile ist der Download wieder verfügbar und die Server laufen stabil. Die Entwickler arbeiten außerdem an einer offiziellen Steam-Seite für den "Fallout: New Vegas"-Mod, die in den nächsten Wochen verfügbar sein soll.