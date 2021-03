The Falcon and the Winter Soldier jetzt auf Disney+

Denise Bergert

Die neue MCU-Spinoff-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" startet heute beim Streaming-Dienst Disney+.

Vergrößern "The Falcon and the Winter Soldier" startet bei Disney+. © Disney

Auf Disney+ startet heute die neue Marvel-Serie " The Falcon andthe Winter Soldier ". Die beiden Helden aus "Avengers: Endgame" machen sich dabei auf den Weg in ein weltweites Abenteuer, in dem sie nicht nur ihre Fähigkeiten, sondern auch ihre Geduld unter Beweis stellen müssen. Die Hauptrollen in der Mini-Serie spielen Anthony Mackie als Sam Wilson aka. The Falcon und Sebastian Stan als Bucky Barnes aka. The Winter Soldier.

Auf dem Regiestuhl nimmt Kari Skogland platz. Die kanadische Regisseurin wirkte bereits an den Serien "Vikings", "The Walking Dead", "House of Cards" und "The Handmaid's Tale" mit. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Malcolm Spellman. In weiteren Rollen sind der deutsche Schauspieler Daniel Brühl als Zero, Emily VanCamp als Sharon Carter und Wyatt Russel als John Walker zu sehen. Die sechs Episoden umfassende Serie erscheint in wöchentlichen Abständen bei Disney+. Die zweite Episode folgt am 26. März 2021, die dritte Folge am 2. April, bis schließlich am 23. April 2021 das Finale über den Streaming-Dienst erhältlich sein wird. "The Falcon and the Winter Soldier" ist vorerst auf eine Staffel angelegt. Ob Disney+ bei Erfolg eine zweite Staffel produzieren wird, ist noch unklar.