The Expanse: Amazon kündigt fünfte Staffel an

Panagiotis Kolokythas

Fans dürfen sich freuen: Amazon spendiert der Sci-Fi-Serie The Expanse eine fünfte Staffel.

Vergrößern The Expanse erhält eine fünfte Staffel © Twitter

Die Macher der US-Sci-Fi-Serie The Expanse haben am Wochenende über einen Tweet bekanntgegeben, dass Amazon auch eine fünfte Staffel produzieren wird. Damit geht die Serie in die verdiente Verlängerung, lange bevor die vier Staffel zu sehen ist. Die ersten drei Staffeln von The Expanse sind hier bei Amazon Prime Video verfügbar. Die vierte Staffel wird ab dem 13. Dezember 2019 per Stream verfügbar sein.

The Expanse basiert auf den Büchern von Daniel Abraham und Ty Frank und gilt als eine der besten Sci-Fi-Serien, die aktuell noch produziert werden. Auf IMDB hat die Serie derzeit eine Wertung von 8,4 von 10 Punkten bei über 70.000 Rezensionen.

Ursprünglich hatte der US-Sender Scyfy die Serie in Auftrag gegeben und sie war hierzulande über Netflix erhältlich. Trotz der überaus positiven Kritik der Zuschauer und Kritiker wollte Scyfy die Serie allerdings nicht verändern. Fans starteten daraufhin im Jahr 2018 eine Rettungsaktion, bei der sie Amazon und Netflix dazu aufforderten, die Serie zu übernehmen

Die von zahlreichen Prominenten unterstützte Aktion zeigte Wirkung: Amazon-Chef Jeff Bezos, selbst ein bekennender The-Expanse-Fan, kündigte schließlich an, dass Amazon die Produktion der Serie ab Staffel 4 übernehmen werde.

Am Wochenende hat Amazon hat auch einen Teaser für die am 13. Dezember startende vierte Staffel veröffentlicht. In der vierten Staffel begibt sich die Crew der Rocinante auf eine von der U.N. in Auftrag gegebene Mission, die hinter den Ring führt. Dort warten unzählige bisher unbekannte Welten, auf denen es Leben gibt. Fortgesetzt wird auch der Handlungsstrang des Konflikts zwischen den Erdbewohnern, den Marsianern und den Gürtlern.