The Elder Scrolls III: Morrowind gratis für PC zum Download

Panagiotis Kolokythas

Bethesda verschenkt für kurze Zeit die PC-Version des Rollenspiel-Klassikers The Elder Scrolls III: Morrowind.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis: The Elder Scrolls III - Morrowind

Bethesda feiert den 25sten Geburtstag der Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls. Im April 1994, also vor einem Vierteljahrhundert, erschien The Elder Scrolls: Arena und legte damit den Grundstein für die erfolgreiche Serie. Aufgrund des Jubiläums ist für kurze Zeit The Elder Scrolls III. Morrowind (Game of the Year Edition) kostenlos erhältlich. Ursprünglich wollte Bethesda die Aktion nur einen Tag laufen lassen. Aufgrund der großen Resonanz wurde die Verschenkaktion dann aber doch noch bis zum 31. März 2019 verlängert.

Um das Rollenspiel The Elder Scrolls III: Morrowind gratis zu erhalten, müssen Sie sich zunächst auf Bethesda.net anmelden und ein Konto anlegen, falls Sie noch keines besitzen sollten. Klicken Sie dann oben rechts auf der Seite auf Ihr Profil-Bild und wählen dann im Seitenmenü, welches ausklappt, den Eintrag "Redeem Code" aus. Im "Code einlösen"-Fenster geben Sie dann folgenden Code ein:

TES25TH-MORROWIND

Vergrößern Im Bethesda.net Launcher können Sie das Rollenspiel installieren

The Elder Scrolls III: Morrowind wird nun Ihrer Spielebibliothek in der Game-of-the-Year-Edition dauerhaft hinzugefügt und Sie können es dann über den Bethesda.net Launcher installieren.

Darum geht´s in The Elder Scrolls III: Morrowind

Im epischen Rollenspiel stürzen Sie sich in ein Abenteuer auf der Insel Vvardenfell. Im Laufe des Spiels lösen Sie das Rätsel rund um das Verschwinden der Dwemer. Woher stammt das Böse, welches die Welt heimsucht? Glückwunsch - es ist ihre Aufgabe das Problem zu finden und zu lösen.

Dabei dürfen Sie die offene Spielwelt in 3D frei erkunden und stoßen dabei immer wieder auf Nebenmissionen. Zu den Aufgaben zählt es etwa, die sieben Prüfungen des Nerevars zu absolvieren. Wie Sie zum Ziel kommen, ist in vielen Fällen dem Spieler überlassen. Es gibt oft mehrere Lösungsmöglichkeiten für ein Problem. Sie legen sich zu Beginn des Spiels auch nicht auf eine Charakterklasse fest, sondern steigern die Fähigkeiten des Charakters, in dem sie diese einfach verstärkt nutzen, was sich wiederum auf die Eigenschaften des Charakters auswirkt.

Die "Game of the Year"-Edition von The Elder Scrolls III: Morrowind enthält alle für das Rollenspiel erschienenen Erweiterungen, die dem Spiel neue Quests und Herausforderungen hinzufügen.



