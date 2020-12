The Elder Scrolls 6: Offenbar auch für PS5 geplant

Michael Söldner

Offenbar wird „The Elder Scrolls 6“ doch für die Playstation 5 erscheinen. Davon geht zumindest Sony aus.

Vergrößern The Elder Scrolls 6 könnte sich auch auf der Playstation 5 ein Stelldichein geben. © playstation.com

Nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft war unklar, ob „The Elder Scrolls 6“ überhaupt für Playstation 5 erscheinen wird. Microsoft könnte bei einem derart großen Titel auch auf eine Exklusivität für PC und Xbox Series X/S bestehen. Die Anzeichen dafür, dass das neue Rollenspiel von Bethesda doch für die Playstation 5 erscheint, verdichten sich jedoch. Auf dem offiziellen Playstation-Blog führt Sony Playstation aktuell eine Abstimmung zum Spiel des Jahres durch. In der Kategorie „meist erwartetes Spiel“ wird neben „Deathloop“, „Far Cry 6“, „Gran Turismo 7“ oder „God of War“ auch „The Elder Scrolls 6“ als Auswahlmöglichkeit aufgeführt.

Sollte ein Erscheinen für Playstation 5 aufgrund von Exklusivitäts-Ansprüchen von Microsoft noch auf der Kippe stehen, dann hätte Sony wohl nicht riskiert, dass ausgerechnet „The Elder Scrolls 6“ die Liste der heiß erwarteten Spiele anführen würde. Dennoch könnte es noch passieren, dass das Rollenspiel von Bethesda doch nur für Xbox und PC erscheint. Zumindest könnte Microsoft auf eine zeitliche Exklusivität bestehen, um mehr Spieler auf die Xbox-Plattform zu locken. Durch die Aufnahme in die Liste könnte Sony möglicherweise auch nur testen, inwieweit Spieler an dem Titel Interesse haben und Microsoft so weiter unter Druck setzen. Ein Erscheinen von „The Elder Scrolls 6“ wird nicht vor 2022 erwartet. Entsprechend dürften handfeste Informationen zu einer möglichen Exklusivität auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

Eine Teilnahme am Playstation-Voting ist so oder so empfehlenswert. Bis zum 14. Dezember können Spieler noch über den besten Soundtrack, die beste Nutzung des DualSense-Controllers, die beste Story, den besten Multiplayer, die beste Grafik, das beste Indie-Game oder ihren besten Gaming-Moment des Jahres 2020 abstimmen.

"Game of the Year"-Abstimmung im Playstation Blog