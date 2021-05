The Dream Machine: Chapter 1 & 2 gratis bei Steam

Denise Bergert

Die ersten beiden Kapitel des handgemachten Knet-Adventures „The Dream Machine“ sind aktuell gratis bei Steam erhältlich.

Vergrößern "The Dream Machine: Chapter 1 & 2" kostenlos bei Steam. © Cockroach Inc.

Adventure-Fans kommen in dieser Woche auf Steam wieder mit einem Gratis-Spiel auf ihre Kosten. Entwickler Cockroach Inc. stellt „The Dream Machine: Chapter 1 & 2“ noch bis zum 17. Mai 2021 kostenlos zum Download bereit. Steam-Nutzer sparen dabei 3,99 Euro für das Bundle aus den ersten beiden Kapiteln. Wer nach dem Anspielen auf den Geschmack kommt, bekommt die folgenden Kapitel drei bis sechs mit 75 Prozent Rabatt für jeweils 1,24 bzw. 1,49 Euro.

„The Dream Machine“ ist ein liebevoll gestaltetes Adventure, dessen Spielwelt und Charaktere von den Entwicklern per Hand aus Knete und Pappe geformt wurden. Hauptfigur des Spiels ist Victor Neff. Der frischgebackene Ehemann ist gerade mit seiner Frau in ein Apartment-Gebäude gezogen. Durch Zufall entdeckt er in seinem Schlafzimmer eine in einem Gemälde versteckte Kamera. Während seine Frau die Polizei informiert, begibt sich Victor im Apartment-Gebäude auf die Suche nach dem Hausbesitzer. Bei ihm findet er mit der Dream Machine einen Apparat, mit dem er in die Träume anderer Menschen reisen kann.

Im Spielverlauf muss Victor in klassischer Adventure-Manier Gegenstände suchen und Puzzles lösen. Die sechs Kapitel von „The Dream Machine“ wurden zwischen Dezember 2010 und Mai 2017 für Windows und MacOS veröffentlicht. Anlässlich der aktuellen Rabatt-Aktion hat Entwickler Cockroach Inc. ein Update für „The Dream Machine“ veröffentlicht, welches das Spiel um freischaltbare Achievements erweitert. Ebenfalls ab sofort bei Steam erhältlich, ist der Soundtrack zum Adventure. Mit 20 Prozent Rabatt kostet der Download aktuell nur 2,63 Euro.

