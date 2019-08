Teslas Solardachziegel: Brände bei Amazon und Walmart

Hans-Christian Dirscherl

Teslas Solardachziegel sind offensichtlich brandgefährlich: Nach Walmart beklagt auch Amazon brennende Dächer.

Vergrößern Auf Teslas Solarzellen gibt es 30 Jahre Garantie. © Tesla/Solarcity

Teslas Solardachziegel brannten auch auf einem Gebäude von Amazon. Das meldet Bloomberg. Damit sieht sich Tesla jetzt mit Vorwürfen von zwei großen US-Unternehmen konfrontiert, die Teslas Solardachziegel auf ihren Gebäuden installiert haben.

Laut dem Bericht brannte bereits im Juni 2018 das Dach eines Lagerhauses von Amazon in Kalifornien, das mit Teslas Solarzellen in Dachziegelform gedeckt war. Amazon teilte Bloomberg mit, dass man Maßnahmen zum Schutz der Gebäude ergriffen habe und keine weiteren Tesla-Solarsysteme mehr installieren wolle.

Der Brand bei Amazon fällt in den gleichen Zeitraum wie die Brände bei Walmart. Letzte Woche wurde bekannt, dass Walmart Tesla wegen mehrerer Dachbrände auf seinen Gebäuden verklagt. Auch Walmart stoppte bereits damals den Einsatz von Teslas Solarziegeln auf seinen Gebäuden. Walmart wirft Tesla unter anderem vor, dass die Solardachziegel fehlerhaft verlegt wurden und deshalb auf mehr als einem halben Dutzend Walmart-Gebäuden Feuer fingen. Für das laut Bloomberg ohnehin nicht gut laufende Geschäft mit den Solarziegeln ist der Verlust der beiden Großkunden Walmart und Amazon sowie die Klage von Walmart besonders ärgerlich.



Walmart und Tesla führen nun Gespräche darüber, wie sie ihre Probleme lösen und das Solarziegelsystem sicher und zuverlässig betreiben können. Laut Walmart liegen die Solardachziegel von Tesla auf 240 Walmart-Gebäuden. Walmart hatte seine Dachflächen an Tesla für dessen Solarziegel vermietet. Tesla blieb also Eigentümer der Dachziegel und war für deren Unterhalt verantwortlich. Bei Amazon sollen die Ziegel dagegen nur auf ganz wenigen Gebäuden verbaut sein.

Tesla hatte 2016 für 2,6 Milliarden US-Dollar das Unternehmen Solarcity gekauft, das die neuartigen Solardachziegel herstellt. Anders als herkömmliche Solarzellen für Hausdächer unterscheiden sich Teslas Solarzellen optisch kaum von den gewohnten Dachziegeln. Die aus gehärtetem Glas gefertigten Solar-Dachziegel fallen also nicht ins Auge und stören somit nicht das Erscheinungsbild des Hauses. Der Kunde hat bei den Solarzellen die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Oberflächen: strukturiert, glatt, Toskana-Stil und Schiefer-Optik. Beim Einsatzzweck unterscheiden sich Teslas Solarzellen allerdings nicht von den gewohnten Solarzellen – sie dienen der Stromerzeugung.



