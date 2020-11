Tesla wirbt Mercedes-Benz-Top-Manager für Grünheide ab

Hans-Christian Dirscherl

Tesla gelingt ein Scoop: Der Leiter der Mercedes-Benz-Werke in Berlin und Hamburg wechselt zu Tesla nach Grünheide.

Vergrößern René Reif war Standortverantwortlicher des Mercedes-Benz Werks Berlin seit dem 1. Januar 2017. © Daimler

Der 57 Jahre alte Maschinenbau-Ingenieur René Reif leitete bisher die Mercedes-Benz-Werke in Hamburg und Berlin. In diesen Werken fertigt Mercedes-Benz Motoren und andere Komponenten wie Achsen und Lenkungen für seine Fahrzeuge. Doch laut Berichten unter anderem von KFZ Vogel und das Handelsblatt Wechsel René Reif mit Wirkung vermutlich zum 1. Januar 2021 zu Tesla und zwar zu dessen gerade in Bau befindlicher Fabrik Gigafactory 4 im brandenburgischen Grünheide. Welche Position Reif in Grünheide übernimmt, ist noch unbekannt. Doch nachdem Tesla erst kürzlich den Werksleiter von Grünheide entlassen hat - angeblich wegen Bauverzögerungen infolge einer nicht bezahlen Wasserrechnung - erscheint es möglich, dass Reif den Posten des Werkleiters übernimmt.



Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert den Wechsel und bezeichnet Reif laut Medienberichten als „seelenlosen Manager“. Warum ein Manager „seelenlos“ sein soll, nur weil er den Arbeitgeber wechselt, erklärt die Gewerkschaft allerdings nicht.



Vor allem aber fürchtet die IG Metall, dass Mercedes-Benz sein Werk in Berlin schließen könnte. Denn in Berlin werden vor allem Verbrennungsmotoren gefertigt, unter anderem der V6-Dieselmotor. Dieser V6-Dieselmotor habe aber keine Zukunft im Daimlerkonzern. Denn der von Daimler-Chef Ola Källenius verordnete Sparkurs würde unter anderem die Entwicklung von Verbrennungsmotoren betreffen und für den V6-Dieselmotor gebe es, so KFZ Vogel, ab dem Jahr 2021 keine Verwendung mehr.



Das Handelsblatt berichtet, dass Reif vielleicht deshalb seinen Job bei Daimler aufgeben und zu Tesla wechseln könnte, weil er nicht für die Abwicklung des Mercedes-Benz-Werks in Berlin verantwortlich sein wolle.



Neuer Mercedes-Benz-Werksleiter in Berlin und Hamburg ist Clemenz Dobrawa.

