Tesla widerspricht Polizei: Doch ein Fahrer im Todes-Tesla

Tesla widerspricht der Polizei: Angeblich saß doch ein Fahrer im Todes-Tesla. Der Grund laut Tesla.

Tesla widerspricht Polizei: Doch ein Fahrer im Todestesla

Der Unfall mit dem Tesla Model S, das vorletztes Wochenende (18.4.2021) fahrerlos in einen Baum gekracht ist, wobei zwei Insassen ums Leben kamen, wird immer mysteriöser: Tesla behauptet nun, dass durchaus ein Mensch den Unfall-Tesla gesteuert hat.

Die Behörden vor Ort hatten unmittelbar nach dem Unfall gegenüber US-Medien gesagt, dass mit fast 100-prozentiger Sicherheit der Fahrersitz des verunfallten Teslas leer gewesen sei. Doch ein führende Tesla-Manager habe sich bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen gegenteilig geäußert, wie The Verge berichtet . So sagte Lars Moravy, Tesla Vice President of Vehicle Engineering, dass Vertreter von Tesla zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden und Experten von National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und National Transportation Safety Board (NTSB) den Unfall begutachten konnten. Dabei habe man festgestellt, dass das Lenkrad „deformiert“ war. Das habe zu der Schlussfolgerung geführt, dass jemand auf dem Fahrersitz gesessen sei, als das Fahrzeug gegen den Baum fuhr.

„Alle Sicherheitsgurte wurden nach dem Unfall als nicht angeschnallt vorgefunden“, fügt Moravy hinzu. Teslas „Enhanced Autopilot“ könne aber nur aktiviert werden, wenn die Sicherheitsgurte angelegt seien. Doch diese Aussage des Tesla-Managers widerlegt offensichtlich ein Versuch der Verbraucherorganisation Consumer Reports: Demnach lassen sich die Sicherheitsmechanismen zumindest in einem Tesla Model 3 leicht überlisten: Eine schwere Kette am Lenkrad reicht um die Lenkradsensoren auszutricksen. Und der Fahrer kann bei verriegelten Lenkradschloss auf dem Fahrersitz problemlos auf dem Beifahrersitz rutschen - der Tesla fährt trotzdem mit Autopilot weiter.

Die NHTSA lehnte es ab die Aussage von Moravy zu kommentieren und die NTSB antwortete nicht auf eine entsprechende Bitte um eine Stellungnahme.

Moravy fügte noch hinzu, dass Tesla die SD-Karte aus dem ausgebrannten Tesla bisher nicht wiederbeschaffen konnte. Die örtliche Polizei würde sich aber darum kümmern.

Tesla-Chef Elon Musk hatte sich kurz nach dem Unfall dahingehend geäußert, dass der Autopilot nicht aktiviert gewesen sei und dass der Tesla gar nicht mit der Funktion „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ ausgestattet gewesen sei.

Bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse wiederholte Elon Musk seine Kritik an den Medien und sprach von „irreführenden Medienpraktiken“, weil Journalisten behauptet hätten, dass der Autopilot eingeschaltet gewesen sei.

