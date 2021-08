Tesla startet eigenen Ökostrom-Tarif in Deutschland

Denise Bergert

In Bayern und Baden-Württemberg bietet E-Auto-Hersteller Tesla nun einen eigenen Ökostrom-Tarif an.

Vergrößern Tesla will in Deutschland zum Stromanbieter werden. © Tesla

Tesla hat in zwei deutschen Bundesländern einen Testlauf mit einem eigenen Ökostrom-Tarif gestartet. Der Tesla Stromtarif ist aktuell in Bayern und Baden-Württemberg verfügbar. Bereitgestellt wird der Tarif über Octopus Energy . Es gibt jedoch einige Voraussetzungen, die Kunden erfüllen müssen, um den Tarif des E-Auto-Bauers buchen zu können. So müssen Interessierte sowohl eine Tesla-Powerwall 2 als auch eine Solaranlage an ihrem Haus installiert haben.

Was genau der Stromtarif kostet, erfahren Kunden erst, wenn sie ein entsprechendes Angebot beantragt haben. Laut Tesla und Octopus Energy seien die Kosten abhängig von der Region. Der Anbieter verspricht jedoch, dass Kunden nur die fixen Netzkosten, die direkten Energiekosten sowie den Octopus-Anteil in Höhe von 3 Euro zahlen. Der Tarif ist außerdem monatlich kündbar und nicht an einen 12- oder 24-Monatsvertrag gebunden. Tesla will den neuen Stromtarif laut den FAQs voraussichtlich im nächsten Jahr in ganz Deutschland anbieten. Konkrete Details zum Launch sind bislang jedoch noch nicht bekannt. In Großbritannien tritt Tesla bereits seit August 2020 als Stromanbieter auf.