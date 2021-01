Tesla senkt Preise: Model 3 jetzt unter 35.000 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Tesla senkt die Preise für das Model 3. Die günstigste Variante des Model 3 kostet in Deutschland jetzt nach Abzug der Förderprämie unter 35.000 Euro.

Tesla hat in Deutschland die Preise für das Model 3 gesenkt. Das berichtet unter anderem Teslamag. Die Preissenkung betrifft alle Varianten des Tesla Model 3.



Die preiswerteste Variante des Model 3, das Tesla Model 3 Standard Plus nur mit Heckmotor, kostet jetzt ab 39.990 Euro zuzüglich 980 Euro Bearbeitungsgebühr. Laut Teslamag kostete diese günstigste Model-3-Variante zuvor noch 42.900 Euro. Von diesen 40.970 Euro können Sie 6000 Euro Elektroautokaufprämie abziehen. Der faktische Endpreis für das Tesla Model 3 Standard Plus beträgt somit 34.970.



Das Tesla Model 3 Long Range kostet jetzt 49.990 Euro. Laut Teslamag waren es vor der Preissenkung 52.490 Euro. Inklusive Bearbeitungsgebühr von 980 Euro kostet diese Variante jetzt also 50.970 Euro.



Für das Tesla Model 3 Performance müssen Sie jetzt 54.990 Euro bezahlen. Diese leistungsstärkste und teuerste Variante des Model kostete zuvor 3500 Euro mehr. Der Endpreis inklusive Bearbeitungsgebühr von 980 Euro liegt nun also bei 55.970 Euro.



Tesla soll wohl in fast ganz Europa die Preise für die verschiedenen Variante des Model 3 gesenkt haben. Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es von dem Unternehmen jedoch nicht. Laut Teslamag gilt die Preissenkung sogar für Kunden, die ihr Model 3 bereits bestellt haben. Also rückwirkend.

Alle oben genannten Preise sind die Einstiegspreise ohne Extras wie eine spezielle Lackierung oder den erweiterten Autopiloten.



