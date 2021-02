Tesla ruft Tausende Autos in Deutschland zurück

Hans-Christian Dirscherl

Tesla ruft jetzt auch in Deutschland Tausende seiner Fahrzeuge zurück. Die Details.

Vergrößern Das Display hier rechts im Foto kann ausfallen. Doch über diesen Riesen-Touchscreen bedienen und nutzen Sie viele wichtige Fahrzeugfunktionen. © Photosite/Shutterstock.com

Nun also doch: Tesla ruft auch in Deutschland Tausende seiner Fahrzeuge in die Werkstatt zurück. Aus dem gleichen Grund, weswegen in den USA rund 135.000 Autos zurückgerufen werden.



Die Augsburger Allgemeine berichtet unter Berufung auf einen Sprecher des Kraftfahrtbundesamtes, dass Tesla bei Tausenden in Deutschland verkauften Model S und X die problematischen Speicherchips austauscht, die zu einem Ausfall des zentralem Bildschirms führen können. Nach dessen Ausfall lassen sich wichtige, sicherheitsrelevante Funktionen im Fahrzeug nicht mehr bedienen beziehungsweise nutzen: Rückfahrkamera, Klimaanlagenkontrolle (mit der Möglichkeit, die Scheiben zu enteisen beziehungsweise diese am Beschlagen zu hindern), Konfiguration des Tesla-Autopiloten und dessen Warnfunktionen.



Wie schon in den USA sind diese Fahrzeuge von dem freiwilligen Rückruf betroffen:



Alle Model S, die zwischen 2012 und März 2018 gebaut wurden

Alle Model X, die zwischen 2016 und März 2018 gebaut wurden



Bei diesen Fahrzeugen tauscht Tesla die problematischen Speicherchips (8GB embedded MultiMediaCard, eMMC) in der Media Control Unit (MCU) aus.



Alle ab März 2018 gebauten Model S und X sind von dem Problem und somit auch von dem Rückruf nicht betroffen. In diesen Fahrzeugen ist bereits ein deutlich größerer Speicher verbaut: 64 GB statt nur 8 GB, wie noch in den vor März 2018 gebauten Teslas. Damit sollte das Problem hardwareseitig gelöst sein.



Bis Januar 2018 waren in Deutschland rund 7500 Model S und Model X zugelassen, berichtet die Augsburger Allgemeine unter Berufung auf das Kraftfahrtbundesamt. Zudem sollen die betroffenen Fahrzeuge bereits ein Software-Update via Over-the-Air bekommen haben, dass sicherstellen soll, dass Rückfahrkamera, Blinklichter, sowie Scheiben- und Fahrzeugheizung auch bei einem Bildschirmausfall funktionieren. Wie der Fahrer aber das Bild der Rückfahrkamera sehen soll, wenn der Touchscreen ausgefallen ist, können wir nicht nachvollziehen.



